효민이 매력적인 수영복으로 몸매를 인증했다. 출처=효민 SNS

그룹 티아라(T-ARA) 멤버 효민이 이국적인 휴양지에서 여유로운 일상을 공유했다.

효민은 지난 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “아기자기한 산장들이 모여 있는 하나의 작은 마을 같았던 돌로미티의 두 번째 숙소”라는 글과 함께 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 효민은 웅장한 산맥과 해 질 녘의 푸른 하늘이 어우러진 인피니티 풀에서 휴식을 취하고 있다. 그는 깔끔하고 시크한 블랙 컬러의 비키니를 선택해 세련된 휴양지 패션을 선보였다. 목 뒤로 묶는 홀터넥 스타일의 도트 패턴 트라이앵글 톱에 스커트 형태의 하의를 매치해 여성스러우면서도 우아한 실루엣을 강조했으며, 자연스럽게 올려 묶은 번 헤어로 군더더기 없는 스타일링을 완성했다.

특히 어스름한 저녁 빛과 짙은 톤의 배경 속에서 물결 위에 걸터앉아 은은한 미소를 짓는 효민의 모습은 한 폭의 화보 같은 고요하고 감성적인 분위기를 자아낸다.

한편 1989년생인 효민은 2009년 티아라로 데뷔해 ‘보핍보핍(Bo Peep Bo Peep)’, ‘롤리폴리(Roly-Poly)’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았으며, 2014년 솔로 가수로도 활약했다. 지난해 4월에는 10세 연상의 금융권 종사자와 백년가약을 맺었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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