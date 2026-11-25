송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

배우 송혜교가 독보적인 우아함으로 홍콩을 물들였다.

송혜교는 25일 자신의 SNS에 “Hong Kong”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

공개된 사진 속 송혜교는 각기 다른 매력의 화이트 톤 드레스를 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 먼저 그는 가는 어깨끈과 팔 라인을 부드럽게 감싸는 드레이프 디테일이 돋보이는 크림 화이트 롱 드레스를 착용했다. 깊게 파인 브이넥과 슬림하게 떨어지는 허리 라인이 여성스러운 실루엣을 극대화했으며, 얇은 골드 브레이슬릿과 드롭 이어링을 매치해 절제된 고급스러움을 더했다.

송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

송혜교가 우아한 드레스 패션을 선보였다. 출처=송혜교 SNS

이어진 사진에서는 한층 단아하고 지적인 분위기로 변신했다. 어깨 패드가 잡힌 7부 소매와 네크라인 중앙의 세로 슬릿(트임)으로 포인트를 준 아이보리 롱 드레스를 입고 기품 있는 아우라를 뽐낸 것. 긴 웨이브 헤어부터 단정한 중단발 스타일링까지 무리 없이 소화하며 ‘화보 장인’다운 면모를 입증했다.

한편, 송혜교는 넷플릭스 새 시리즈 ‘천천히 강렬하게’를 통해 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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