배우 송혜교가 독보적인 우아함으로 홍콩을 물들였다.
송혜교는 25일 자신의 SNS에 “Hong Kong”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 송혜교는 각기 다른 매력의 화이트 톤 드레스를 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 먼저 그는 가는 어깨끈과 팔 라인을 부드럽게 감싸는 드레이프 디테일이 돋보이는 크림 화이트 롱 드레스를 착용했다. 깊게 파인 브이넥과 슬림하게 떨어지는 허리 라인이 여성스러운 실루엣을 극대화했으며, 얇은 골드 브레이슬릿과 드롭 이어링을 매치해 절제된 고급스러움을 더했다.
이어진 사진에서는 한층 단아하고 지적인 분위기로 변신했다. 어깨 패드가 잡힌 7부 소매와 네크라인 중앙의 세로 슬릿(트임)으로 포인트를 준 아이보리 롱 드레스를 입고 기품 있는 아우라를 뽐낸 것. 긴 웨이브 헤어부터 단정한 중단발 스타일링까지 무리 없이 소화하며 ‘화보 장인’다운 면모를 입증했다.
한편, 송혜교는 넷플릭스 새 시리즈 ‘천천히 강렬하게’를 통해 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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