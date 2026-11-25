FN엔터테인먼트 제공

배우 이상홍이 JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’을 통해 강렬한 연기 변신을 선보인다.

25일 소속사 FN엔터테인먼트는 “이상홍이 신의 구슬에서 종3품 대장군 김철 역으로 출연한다”고 전했다.

다음달 5일 첫 방송되는 신의 구슬은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어지며 고려의 패색이 짙어지던 1258년을 배경으로 한다. 호국의 성물인 관음보주를 찾기 위해 전장에 나선 호송대의 사투와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 작품이다.

이상홍이 연기하는 김철은 황궁의 군권을 쥐고 있는 무신파의 핵심 인물이다. 종3품 대장군이자 무신들의 정무기관인 교정도감의 집무실을 중심으로 국정에 막강한 영향력을 행사한다. 단순하고 거친 성격에 과격한 면모까지 갖췄지만, 무인으로서의 기개와 자부심만큼은 누구에게도 밀리지 않는 인물이다. 이상홍은 김철을 통해 극의 긴장감을 한층 끌어올릴 전망이다.

그동안 이상홍은 드라마와 영화, 연극 등 여러 장르를 오가며 탄탄한 연기력을 쌓아왔다. 드라마 ‘고려 거란 전쟁’에서는 야율분노 역을 맡아 강렬한 인상을 남기며 사극에서의 존재감을 각인시켰다. 이외에도 ‘배드 앤 크레이지’를 비롯해 음악극 ‘브로크백 마운틴’, 연극 ‘내가 살던 그 집엔’, ‘카모마일과 비빔면’, ‘플레이 위드 햄릿’, 판소리 ‘긴긴밤’, 영화 ‘우리는 여기 없었다’ 등 다양한 작품에 참여했다.

폭넓은 장르 경험을 바탕으로 자신만의 연기 영역을 넓혀온 이상홍이 신의 구슬에서 어떤 모습으로 김철을 완성할지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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