JTBC ‘팬텀싱어4’ 우승팀 리베란테의 리더 김지훈이 뮤지컬 ‘모차르트!’의 주인공으로 무대에 오른다.

김지훈은 2027년 1월 개막하는 ‘모차르트!’에서 볼프강 모차르트 역을 맡는다. 2020년 뮤지컬 배우로 데뷔해 소극장 무대에서 경험을 쌓아온 그에게 이번 작품은 또 한 번의 큰 도약이다.

‘모차르트!’는 1999년 오스트리아 빈에서 초연된 미하엘 쿤체와 실베스터 르베이의 작품이다. 천재 음악가로 살아야 했던 운명과 자유로운 삶을 원하는 한 인간의 갈등을 그린다. 국내에서도 여러 시즌을 거치며 꾸준히 공연된 작품이다.

김지훈이 맡은 모차르트는 천재적인 재능을 지녔지만 주변의 기대와 억압 속에서 자유를 갈망하는 인물이다. 자유분방한 청년의 모습부터 자신의 운명과 맞서며 흔들리는 내면까지 폭넓은 감정이 요구되는 역할이다.

김지훈은 “기념비적인 작품에 존경하는 선배님들과 함께하게 돼 정말 영광이다. 벅차오르는 기쁨은 이루 말할 수 없다”며 “기라성 같은 선배님들이 오랜 시간 만들어온 작품인 만큼 한 회 한 회 무대에 오르는 순간을 소중히 여기며 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “천재적인 재능과 자유분방함을 지닌 인물을 진정성 있게 담아내고 싶다”며 “순수한 영혼을 지닌 청년의 내면이 묻어나올 수 있도록 혼신의 힘을 다할 것”이라고 각오를 전했다.

김지훈은 2020년 ‘미드나잇: 액터뮤지션’으로 뮤지컬에 데뷔했다. 이후 ‘빨래’, ‘브람스’, ‘다이스’, ‘와일드 그레이’ 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다.

같은 해 tvN 뮤지컬 오디션 프로그램 ‘더블캐스팅’에서는 TOP6에 올랐다. ‘귀환’의 ‘내가 술래가 되면’, 마이클 리와 함께 부른 ‘노트르담 드 파리’의 ‘대성당들의 시대’ 등을 선보이며 이름을 알렸다.

대중에게 존재감을 확실하게 각인한 것은 2023년 JTBC ‘팬텀싱어4’였다. 김지훈은 리베란테의 리더로 경연에 참가해 최종 우승을 차지했다. 이후 리베란테 활동과 함께 MBC ‘복면가왕’, KBS2 ‘불후의 명곡’ 등에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.

뮤지컬 무대와의 인연도 놓지 않았다. 지난 6월 대구, 9월 성남에서 열린 ‘프랑켄슈타인: 더 뮤지컬 콘서트’에서는 빅터 프랑켄슈타인 역을 맡았다.

공개된 캐릭터 스틸에서는 김지훈이 보여줄 새로운 모차르트의 모습도 공개됐다. 금빛 자수가 들어간 붉은 코트와 흰 셔츠에 찢어진 청바지를 입어 고전적인 의상과 현대적인 이미지를 함께 담았다. 붉은 피아노 앞에서 진지한 표정을 짓는가 하면 악보와 깃펜을 들고 장난스럽게 웃는 모습도 담겼다.

소극장에서 출발해 오디션 프로그램과 크로스오버 무대를 거친 김지훈은 이제 대극장 뮤지컬의 대표적인 주인공을 맡게 됐다. 가창력은 이미 여러 무대에서 보여줬다. ‘모차르트!’에서는 노래에 더해 한 인물의 자유와 고뇌를 얼마나 설득력 있게 보여줄지가 관건이다. 김지훈이 자신의 색깔을 입힌 새로운 모차르트를 어떻게 완성할지 관심이 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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