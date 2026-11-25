옥주현이 다시 ‘레베카’의 댄버스 부인으로 돌아왔다.

옥주현은 지난 24일 서울 충무아트센터 대극장에서 막을 올린 뮤지컬 ‘레베카’에서 댄버스 부인 역으로 첫 공연을 마쳤다.

옥주현과 ‘레베카’의 인연은 길다. 2013년 국내 초연부터 댄버스 부인으로 무대에 섰고, 이후 여러 시즌을 거치며 이 역할을 대표하는 배우 중 한 명으로 자리 잡았다.

이번 시즌에서도 옥주현은 레베카를 향한 집착과 맨덜리 저택을 지배하는 댄버스 부인의 감정을 강한 가창과 연기로 풀어냈다. 특히 대표 넘버 ‘레베카’를 비롯한 주요 장면에서는 특유의 힘 있는 발성과 감정 표현으로 극의 긴장감을 끌어올렸다.

첫 공연에는 ‘레베카’를 오랫동안 이끌어온 연출가 로버트 요한슨(Robert Johanson)도 무대에 올라 옥주현과의 인연을 언급했다.

로버트 요한슨은 옥주현이 직접 만들어 선물한 그릇을 지금도 사용하고 있다는 일화를 전하며 오랜 시간 함께 작업해온 배우에 대한 애정을 드러냈다. 작품 밖에서도 이어져온 두 사람의 인연이 공개되면서 눈길을 끌었다.

‘레베카’는 죽은 아내 레베카의 흔적이 남은 맨덜리 저택을 배경으로 막심 드 윈터와 새 아내 ‘나(I)’, 그리고 레베카를 잊지 못하는 댄버스 부인의 관계를 그린 작품이다. 이번 시즌은 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.

뮤지컬 무대와 함께 옥주현의 또 다른 행보에도 관심이 쏠린다.

옥주현이 속한 핑클은 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 완전체 프로젝트를 추진하고 있다. 1998년 데뷔한 핑클은 ‘블루 레인’, ‘내 남자친구에게’, ‘영원한 사랑’, ‘NOW’ 등 다수의 히트곡을 남겼다.

뮤지컬 무대에서 꾸준히 활동해온 옥주현이 ‘레베카’로 다시 관객과 만나고, 이후 핑클 멤버들과 어떤 방식으로 30주년을 준비할지도 관심사다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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