사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 최근 대규모 개인정보 유출과 사이버 침해 사고가 잇따르는 가운데, 공공기관의 정보 보안 역량과 내부통제 체계 강화를 위한 현장경영을 추진했다.

하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원은 지난 24일 IT 유지관리 협력사 사무실을 방문했다. 해당 사무실은 앞서 19일 올림픽회관에서 벨로드롬으로 이전했다. 통신·네트워크 인프라와 독립적 작업 환경 조성 실태를 살피고 현장 인력들을 격려했다.

아울러 대국민 체육 서비스를 제공하는 공공기관으로서 단 한 건의 보안 사고도 발생하지 않도록 전산 인프라와 디지털 보안 통제, 정전·화재 대비 비상 방재설비 가동 체계 등을 면밀히 점검했다. 특히, IT 유지관리 업무의 공식 절차를 준수한 투명한 운영 프로세스 확립을 강조했다.

하형주 이사장은 “최근 여러 기업에서 개인정보 유출 사고가 연이어 발생하며 정보 보안에 대한 국민적 우려가 그 어느 때보다 크다”며 “철저한 디지털 내부통제와 선제적인 보안 점검으로 국민이 안심할 수 있는 사이버 환경을 구축할 것”이라고 전했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]