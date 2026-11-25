에이엠엔터테인먼트 제공

신민아가 ‘재혼 황후’의 마지막까지 독보적인 황후의 품격을 보여줄 예정이다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 재혼 황후가 25일 최종 2회 공개를 앞둔 가운데, 작품의 중심을 이끌어온 신민아의 마지막 활약에 관심이 모이고 있다. 글로벌 시청자들의 호응을 얻으며 K-로맨스 판타지 열풍을 이끈 만큼, 그가 완성할 나비에의 마지막 이야기에 기대가 높아지고 있다.

신민아는 극 중 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 흔들림 없는 기품과 품위를 지닌 인물을 표현했다. 첫 공개부터 차분한 목소리와 절제된 태도로 황후의 위엄을 드러낸 그는 극이 전개될수록 깊어진 갈등과 감정을 섬세하게 풀어내며 서사의 중심을 잡았다.

특히 황제의 배신으로 상처받으면서도 황후로서 감정을 억누르고 자신의 자리를 지켜야 하는 나비에의 복잡한 내면을 밀도 있게 그려냈다. 백성을 먼저 생각하는 책임감과 위기 앞에서 물러서지 않는 단단한 의지까지 설득력 있게 표현하며 캐릭터의 입체감을 살렸다.

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나비에를 둘러싼 상황은 갈수록 복잡해졌다. 이혼을 준비하는 소비에슈(주지훈 분)와 황후의 자리를 향한 욕망을 키우는 라스타(이세영 분)에 이어 친오빠 코샤르(하도권 분)마저 추방 위기에 놓이며 사면초가에 빠진 것. 하지만 나비에는 쉽게 흔들리지 않았다. 8부 말미에는 서왕국 대관식 사절단으로 나서겠다고 직접 밝히며 새로운 전개를 예고했다.

주어진 운명에 순응하기보다 자신의 선택으로 미래를 개척해 나가는 나비에. 신민아는 인물의 감정 변화와 결정적인 순간마다 설득력 있는 연기를 더하며 시청자들의 몰입을 이끌었다. 마지막 2회에서 나비에가 어떤 선택으로 자신의 이야기를 마무리할지, 신민아가 선보일 최종 활약에 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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