25일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 윙스의 데뷔 기념 미디어 쇼케이스가 열렸다. 사진=타이탄콘텐츠

평양냉면처럼 한번 빠지면 헤어 나올 수 없는 매력과 대중에게 위로를 전하는 따뜻한 음악. 타이탄콘텐츠가 처음으로 선보이는 버추얼 아이돌 그룹 윙스(WINKX)가 자신들만의 색깔을 앞세워 가요계에 출사표를 던졌다.

25일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서는 윙스의 데뷔 기념 미디어 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 한세민 타이탄콘텐츠 의장이 참석해 그룹의 기획 의도와 사업 전략을 소개했으며 멤버들은 실시간 질의응답을 통해 데뷔 소감과 향후 활동에 대한 포부를 밝혔다.

윙스는 날개를 의미하는 영어 단어 윙스(Wings)에서 착안한 이름으로 외로움과 상처를 딛고 서로에게 힘이 돼 함께 성장하겠다는 의미를 담았다. 각자의 상처를 안고 살아가던 네 소년이 수호자로 각성해 인간의 부정적인 감정에서 탄생한 ‘흑영’에 맞서 싸우며 세상에 희망을 전한다는 판타지 세계관을 갖췄다.

타이탄콘텐츠는 윙스를 음악을 선보이는 아티스트인 동시에 다양한 콘텐츠로 확장할 수 있는 스토리 지식재산권(IP)으로 육성할 계획이다. 이를 위해 5명의 오리지널 작가와 함께 독창적인 판타지 세계관과 스토리를 구축했다.

한 의장은 “윙스 프로젝트는 단순히 음악을 들려주는 아티스트로서의 모습을 넘어서 무한한 확장성을 가진 스토리 IP로서 독창적인 판타지 세계관과 깊이 있는 스토리를 가지고 있다”며 “탄탄한 세계관과 스토리, 매력적인 캐릭터가 혁신적인 기술과 결합해 다채로운 비주얼과 음악, 진정성 있는 메시지로 전 세계 대중에게 다가갈 것”이라고 설명했다.

사진=타이탄콘텐츠

이어 “윙스의 360도 IP 비즈니스는 음악뿐만 아니라 코믹북, 만화, 애니메이션, 게임, 다양한 온오프라인 굿즈 플랫폼 등 폭넓은 사업 영역으로 동시에 전개될 예정”이라며 “한국과 일본을 중심으로 시작해 미국을 비롯한 전 세계 팬들을 감동적인 음악과 차별화된 비주얼, 다양한 콘텐츠로 사로잡고자 한다”고 밝혔다.

그 일환으로 자체 개발한 비주얼 노벨 장르의 게임을 오는 30일 정식 공개한다. PC와 모바일에서 모두 즐길 수 있는 인터랙티브 콘텐츠로 각 멤버의 매력과 속마음을 깊이 알아갈 수 있도록 기획됐다.

오는 27일 발매되는 윙스의 첫 번째 디지털 싱글 ‘헤일로’(HALO)는 끝없는 어둠 속에서 서로의 빛을 발견하고 혼자서는 이겨내기 어려웠던 순간도 함께라면 극복할 수 있다는 메시지를 담았다. 아련한 감성의 도입부와 후반부로 갈수록 고조되는 폭발적인 보컬, 강렬한 록 밴드 사운드가 특징이다.

미르는 “헤일로는 한국어와 일본어 두 가지 버전이 있다. 강렬한 록 메탈 사운드가 가장 매력적이고 레오가 직접 작사·작곡에 참여했기 때문에 더욱 의미가 있다”고 소개했다.

데뷔곡부터 작사·작곡에 참여한 레오는 작업 과정에 얽힌 에피소드를 공개했다. 그는 “윙스의 곡이 될 줄 모르고 작업했던 곡이다. 감정을 토해내는 것을 표현하고 싶어서 후렴구를 높게 만들었다”며 “데모 녹음을 할 때도 이 곡을 부를 가수는 정말 죽겠구나 싶었는데 그게 바로 제가 됐다. 거기에 춤까지 춰야 해서 연습할 때 힘들었다”고 말했다.

사진=타이탄콘텐츠

이어 “사실 저는 어떤 곡을 작업할 때도 제가 부른다고 생각하면서 만든다. 이 곡도 제가 부른다고 상상하면서 만들었다”며 자신만의 감성이 담긴 곡이라고 설명했다.

데뷔 싱글부터 일본어 버전을 수록하며 해외 시장 공략에도 나선다. 시후는 “처음부터 해외 팬들과 함께하고 싶어서 일본어 버전도 준비했다”며 “앞으로 일본어 방송도 하면서 일본 팬들과 소통하고 싶다”고 밝혔다.

버추얼 아이돌의 특성을 살린 이색적인 무대에 대한 기대감도 드러냈다. 시후는 “애니메이션 영화 ‘주토피아’처럼 호랑이 댄서들과 함께 무대에 서보고 싶다”며 “시공간에 구애받지 않는 기발한 무대에 도전하고 싶다”고 전했다.

최근 버추얼 아이돌들이 음원 차트와 음악방송, 대규모 콘서트 등에서 성과를 거두며 가요계의 한 축으로 자리 잡고 있다. 후발주자로 나선 윙스는 멤버 개개인의 매력과 대중의 공감을 이끌어내는 음악을 자신들만의 경쟁력으로 꼽았다.

기존 버추얼 아이돌과 차별화되는 경쟁력을 묻자 미르는 “이해하시기 쉽게 비유적으로 말씀드리자면 평양냉면처럼 처음 맛보면 ‘이게 무슨 맛이지’ 혹은 ‘슴슴한데’라고 생각할 수 있지만 중독에 빠져버리면 헤어 나올 수 없다”며 “저희가 그런 각자만의 매력도 있고 음악도 너무 좋고 그런 색깔이 있지 않나 생각한다”고 말했다.

차지온은 “윙스는 버추얼이라는 영역 안에서도 많은 대중이 공감할 수 있고 위로를 받을 수 있는 음악을 하고 싶다”며 “치유할 수 있는 따뜻한 그룹이 되고 싶다”고 강조했다.

당장의 목표는 거창한 성과보다 팬들과의 유대감을 쌓는 것이다. 미르는 “수치적인 것도 중요하고 큰 목표도 중요하지만 가까운 미래에 크리스마스 등 특별한 날에 소소한 콘텐츠로 팬들과 소통하고 싶다”며 “데뷔 100일 안에 팬 100명을 모아 작은 팬미팅을 개최하고 싶다”는 바람을 전했다.

멤버들이 버추얼 아이돌로 데뷔를 결심한 이유에 대해 차지온은 “시공간에 구애받지 않고 어디서나 다 가깝게 다가갈 수 있다는 점에서 매력을 느꼈다”고 설명했다. 롤모델을 묻는 질문에는 “음악적으로나 아이돌적으로나 god 선배님들이 모두에게 위로가 되는 음악도 하셨고 공감이 되는 모습도 많이 보여주셨다”며 “저희 윙스도 길게 활동하면서 여러분에게 위로를 전해드리고 싶다”고 밝혔다.

기존 K-팝 팬덤뿐 아니라 애니메이션과 만화 등 서브컬처를 즐기는 팬덤까지 아우르겠다는 전략이다. 한 의장은 K-팝을 소재로 한 미국 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 세계적인 흥행을 언급하며 버추얼 아이돌 시장의 확장 가능성을 강조했다.

한 의장은 “기존 K-팝 시장과 겹치기도 하지만 상당히 다른, 확장된 팬덤 시장을 갖고 있다”며 “보여지는 콘텐츠 자체가 애니메이션 캐릭터, 만화이기 때문에 K-팝을 소비하고 사랑하고 응원하는 팬 외에 기존 애니메이션 문화를 좋아하는 서브컬처 팬덤까지도 포용할 수 있는 시장”이라고 말했다. 이어 “아주 크고 폭넓고 다양한 시장을 갖고 있는 게 버추얼 시장”이라며 음악을 비롯해 애니메이션 등 다양한 콘텐츠로 팬들과 만나기 위해 오랜 기간 준비해 왔다고 설명했다.

버추얼 아이돌의 데뷔 준비 과정에 대해 차지온은 “생각보다 기존 아이돌과 다르지 않았다고 생각한다. 다른 점은 모션캡처를 하는 것이었는데 그 과정에서 적응하는 기간이 필요했다”며 “음악을 준비하고 안무를 하는 것은 기존 아이돌과 똑같았다고 생각한다”고 말했다.

윙스가 위로와 치유를 핵심 메시지로 내세운 배경에는 K-팝 산업에 대한 한 의장의 고민이 담겨 있다. 한 의장은 과거 SM엔터테인먼트 재직 시절 해외 매체로부터 K-팝이 세계적으로 사랑받는 이유에 대한 질문을 받았던 경험을 소개하며 그 핵심으로 ‘외로움’을 꼽았다.

그는 “K-팝은 전 세계 팬들이 자신이 사랑하는 아티스트를 사랑하고 지지하면서 내면을 치유하고 같은 팬들끼리 동질감을 형성하며 팬과 아티스트가 함께 성장하는 산업”이라며 외로움을 화두로 어떤 서사와 세계관, 음악을 만들어 나갈 것인지 고민했다고 밝혔다. 이어 “심금을 울리는 발라드만 하는 것이 아니라 다양한 장르의 노래를 하겠지만 항상 마음 한구석의 힘듦과 외로움을 위로할 수 있는 콘텐츠를 계속하겠다”고 강조했다.

실제 모습이 공개되지 않는 버추얼 아이돌 활동에 대한 멤버들의 생각도 들을 수 있었다. 미르는 “저는 지금 완전히 미르가 됐기 때문에 제 본체를 아는 것보다 미르를 알고 사랑해 주는 게 더 기쁠 것 같다”며 “누군가가 미르를 소비하고 있고 찾아주고 있고 들어주고 있고 봐주는 게 저는 더욱더 기쁠 것 같다. 본체는 본체대로 살면 되고 미르는 미르인 게 좋은 것 같다”고 말했다.

차지온 역시 “제 본체는 차지온이다”라며 “사실 저희는 사랑을 받는 것도 너무 좋지만 저희 네 명이서 음악을 하는 것이 너무나 기쁘다. 누군가에게 알아봐 주는 것보다 저희 네 명이 이렇게 음악을 할 수 있는 것에 큰 감사함과 기쁨을 느끼기 때문에 최대한 이 마음을 잊지 않고 겸손한 마음으로 활동해 나가려고 한다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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