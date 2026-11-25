배우 김희수와 이정현, 류경수, 유정연, 김민호, 민진기 감독, 배우 남태우, 김요한, 장성범, 김현규(왼쪽부터)가 25일 오전 서울 용산구 CGV용산 아이파크몰에서 열린 신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘신병’이 드라마를 거쳐 스크린으로 향한다. 네 시즌 동안 군 생활의 현실적인 웃음과 개성 강한 캐릭터로 사랑받아온 시리즈가 이번에는 군병원을 배경으로 한 호러 코미디로 변신한다.

25일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’ 제작보고회가 열렸다. 민진기 감독과 김민호·류경수·유정연·남태우·김요한·이정현·장성범·김희수·김현규가 참석했다.

‘신병’은 군대라는 특수한 공간을 배경으로 하지만 이야기는 의외로 친숙하다. 사단장 아들이라는 이유만으로 입대 첫날부터 관심을 받는 박민석(김민호)을 비롯해 눈치 빠른 선임, 까칠하지만 정 많은 병사, 좀처럼 속내를 알 수 없는 인물까지 저마다 다른 캐릭터가 한 생활관에서 부딪친다. 군필자에게는 익숙한 상황을 건드리고, 군 경험이 없는 시청자에게는 캐릭터들의 관계와 티키타카로 웃음을 만들어온 것이 시리즈의 강점이다.

2022년 첫 시즌을 시작한 ‘신병’은 올해 시즌4까지 이어졌다. 지난 9월 종영한 ‘신병4: 사보타주’는 첫 회 2.8%로 출발해 최종회 5.2%를 기록하며 시리즈 최고 시청률로 막을 내렸다. 네 시즌 동안 이어진 인기에 힘입어 드라마 민진기 감독과 윤기영 작가가 뭉쳐 극장용 영화로 제작됐다.

민진기 감독은 “2021년에 첫 촬영을 시작해 5년 동안 만났고 네 시즌의 드라마를 만들었다”며 “이번에는 전혀 다른 플랫폼인 영화에서 공포와 웃음을 선사하기 위해 오게 됐다”고 말했다.

영화는 시즌3와 시즌4 사이의 이야기다. 최일구(남태우)가 하사로 돌아온 지 2~3개월가량 지난 시점으로, 시즌4에서 전역한 강찬석(이정현)과 최병남(김희수)도 다시 등장한다. 기존 시리즈를 봐온 팬들에게는 반가운 인물들을 다시 만날 수 있는 시간이고, 처음 접하는 관객에게는 하나의 독립된 군병원 이야기로 펼쳐진다.

박민석 역의 김민호는 “‘신병1’이 사랑받았을 때도 ‘시즌2 가는 것 아니냐’고 농담했는데 시즌4까지 왔다”며 “극장에서 개봉을 한다는 건 그만큼 많은 사랑을 받았다는 뜻이라고 생각한다”고 말했다.

영화판에서 가장 크게 달라지는 것은 공간과 장르다. 그동안 ‘신병’의 주 무대가 생활관과 부대 안이었다면 이번에는 신병즈가 군병원으로 향한다. 달콤한 휴식을 기대하며 입원하지만, 병원에 떠도는 괴이한 소문을 접하면서 분위기가 달라진다. 편히 쉬러 온 군인들이 귀신 소문의 실체를 파헤치게 된다는 설정부터 기존 드라마와 다른 재미를 예고한다.

민 감독은 “극장에 가야 할 명분을 만들어주는 게 중요하다고 생각했다”며 “군필자뿐 아니라 군대를 다녀오지 않은 관객도 공감할 수 있는 ‘괴담’에 집중했다”고 설명했다.

공포 분위기를 살리기 위해 공간도 실제감을 택했다. 촬영은 지방에서 30~40년간 운영됐던 폐병원에서 올 로케이션으로 진행됐다. 민 감독은 촬영 기간 숙소에서 여러 차례 가위에 눌렸다고 밝혔고, 배우들 역시 불 꺼진 병원 내부를 오가며 느꼈던 공포를 전했다. 드라마에서 생활관의 좁은 공간이 캐릭터들의 웃음을 만들었다면, 영화에서는 폐병원의 어둠과 적막이 또 다른 역할을 맡는 셈이다.

새 얼굴도 합류했다. 류경수는 군병원에 입원 중인 상병 유재훈을 맡았다. 다른 사람들과 쉽게 어울리지 않고 속내도 좀처럼 드러내지 않는 인물로, 신병즈와 같은 병실에서 생활하며 사건에 얽힌다.

류경수는 “기존 배우들이 유기적으로 보여주는 독특한 리얼리티가 있었다”며 “내 톤이 이 안에 어울릴 수 있을까 걱정했다”고 말했다. 민 감독은 영화 ‘야당’을 본 뒤 류경수에게 직접 러브콜을 보냈다고 밝혔다. 기존 캐릭터 사이에서도 밀리지 않는 힘을 가진 배우가 필요했다는 설명이다.

트와이스 정연은 본명 유정연으로 첫 연기에 도전한다. 군병원의 간호장교 유정연 역을 맡아 환자들을 돌보는 동시에 병원에서 벌어지는 이상한 사건들과 마주한다.

유정연은 “많은 사랑을 받은 시리즈에 참여하게 돼 영광이었다”며 “첫 작품이라 부족한 점도 있었지만 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다”고 말했다.

민 감독은 유정연에 대해 “2017년 공승연 배우와 ‘써클’을 작업할 때 처음 만났고, 언젠가 연기를 하게 되면 함께하고 싶다고 이야기했다”며 “이번 작품을 준비하며 첫 번째로 떠올렸다. 현장에서 연기를 보고 150% 만족했다”고 밝혔다.

기존 시리즈의 장점은 캐릭터에 있다면, 영화는 그 캐릭터들을 전혀 다른 상황에 던져놓는다. 늘 티격태격하던 신병즈가 귀신 소문 앞에서는 어떤 반응을 보일지, 류경수와 유정연이라는 새 인물이 기존 멤버들 사이에서 어떤 변화를 만들지도 영화판에서 확인할 부분이다.

민 감독은 ‘신병’을 극장에서 관람해야 하는 이유에 대해 “어두운 공간에서 함께 경험했을 때 공포도, 웃음도 더 크게 전달될 수 있다고 생각했다”고 강조했다. 군대의 현실적인 상황과 캐릭터들의 티키타카로 네 시즌을 이어온 ‘신병’이 이번에는 공포까지 웃음의 재료로 삼는다. 생활관을 벗어난 신병즈의 새로운 이야기가 기존 팬은 물론 ‘신병’을 처음 만나는 관객까지 끌어들일 수 있을지 기대가 모인다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’는 12월 30일 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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