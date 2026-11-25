사진 = 매니지먼트 시선 제공

배우 김정현이 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’을 마무리하며 작품과 함께한 시간에 대한 애정을 드러냈다.

김정현은 25일 “마지막까지 함께해 주신 시청자 여러분 덕분에 작품을 잘 마무리할 수 있었다. 많은 관심과 사랑을 보내주셔서 감사하다”고 종영 소감을 밝혔다.

김정현은 지난 24일 종영한 나의 유죄인간에서 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡아 다채로운 매력을 선보였다. 능청스러운 말솜씨와 여유로운 태도로 웃음을 안기는 동시에, 사건 앞에서는 날카로운 판단력과 지적인 카리스마를 발휘하며 극의 재미를 더했다. 윤이준(임시완 분)과의 유쾌한 브로맨스는 물론 이혜정(연우 분)과 주고받는 밀당 로맨스까지 자연스럽게 소화하며 로맨틱 코미디의 매력을 살렸다.

김정현은 김시현이라는 인물을 선택한 이유에 대해 “어떻게 표현하느냐에 따라 다양한 모습을 보여줄 수 있는 캐릭터라고 생각했다”며 “자칫 밋밋하게 보일 수도 있지만 극 중 사건과 상황에 따라 비교적 자유롭게 캐릭터를 만들어 갈 수 있다는 점이 좋았다. 여러 가지 시도를 해볼 수 있을 것 같아 즐거운 마음으로 작품에 참여했다”고 설명했다.

연기 과정에서 가장 신경 쓴 부분은 상대 배우와의 호흡이었다. 그는 “대본을 읽을 때와 실제 촬영 현장에서 호흡을 맞추는 것은 다르기 때문에 여러 가지 경우의 수를 생각하며 준비했다. 현장에서는 상대 배우의 대사와 감정에 귀 기울이고, 그 순간의 흐름에 맞춰 연기하려고 했다”고 전했다.

이러한 고민은 김시현의 입체적인 면모를 완성하는 데 힘을 보탰다. 김정현은 능숙한 완급 조절과 섬세한 표현력으로 장난기 넘치는 모습부터 진중한 면까지 폭넓게 그려내며 캐릭터만의 존재감을 살렸다.

김시현의 가장 큰 ‘유죄 모먼트’로는 우정과 신념을 꼽았다. 김정현은 “이준이를 마음껏 놀리는 모습에서 드러나는 우정, 그리고 본업에서는 자신이 맡은 일을 확실히 해내려는 신념이라고 생각한다”며 “장난칠 때는 누구보다 진심이지만, 해야 할 일 앞에서는 진지해지는 인물이다. 무엇보다 이준이를 생각하는 마음이 김시현의 가장 큰 유죄 모먼트가 아닐까 싶다”고 말했다.

촬영 현장에서 탄생한 애드리브에 얽힌 이야기도 전했다. 앞서 박단희 감독이 김정현의 애드리브를 모두 방송에 담았다고 밝혀 화제를 모은 가운데, 김정현은 특히 우유를 마시는 장면을 기억에 남는 순간으로 꼽았다.

그는 “촬영 당시 제가 우유를 흘렸는데 시완이 형도 자연스럽게 우유를 닦으라고 이야기해 줬다”며 “그 뒤에 이어진 대화도 모두 애드리브였는데 감독님께서 장면을 살려주셨다. 현장에서 즉흥적으로 주고받은 대화까지 방송에 담겨 기억에 남는다”고 회상했다.

나의 유죄인간은 김정현에게 좋은 동료들과 함께한 즐거운 작품으로 남았다. 그는 “정말 즐거운 현장이었다”며 “이번 작품을 통해 좋은 사람들을 만날 수 있었고, 함께하는 동안 행복한 시간을 보냈다. 시간이 지나 돌아보더라도 늘 기분 좋은 작품으로 기억에 남을 것 같다”고 작품을 향한 각별한 마음을 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]