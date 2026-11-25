기업은행 최정민. 사진=KOVO 제공

프로배구 IBK기업은행 최정민이 데뷔 첫 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

최정민은 25일 한국배구연맹(KOVO)이 발표한 HK흥국금융 2026~2027 V리그 1라운드 MVP에 이름을 올렸다. 2020∼2021시즌 데뷔한 최정민이 라운드 MVP에 이름을 올린 건 7시즌 만에 처음이다. 최정민은 기자단 투표 34표 중 15표를 획득했다. 한국도로공사 모마(14표)를 간발의 차로 제쳤다. GS칼텍스 실바(3표), 기업은행 빅토리아(2표)가 뒤를 이었다.

다재다능한 면모를 보여주고 있다. 최정민은 올 시즌 주 포지션인 미들블로커와 아포짓 스파이커를 소화하고 있다. 기록으로 증명하고 있다. 1라운드에서 6경기에서 득점 6위(110득점), 공격성공률 2위(48.13%), 블로킹 4위(세트당 0.727개)에 올랐다. 최정민을 앞세운 기업은행 개막 4연승을 달리며 3위(승점 12·4승2패)를 마크하고 있다.

삼성화재 호키. 사진=KOVO 제공

남자부에서는 돌풍의 삼성화재의 외국인선수 호키가 MVP로 선정됐다. 기자단 투표에서 21표를 받으며 압도적인 지지를 받았다. 한국전력 쇼(5표), 우스만(3표) 등이 뒤를 이었다.

올 시즌 처음으로 V리그에 입성한 그는 1라운드 6경기에서 득점 1위(161득점), 공격성공률 2위(55.87%)를 달리고 있다. 지난 시즌 최하위였던 삼성화재는 호키의 활약을 앞세워 2위(승점 12·4승2패)를 달리고 있다. 삼성화재에서 라운드 MVP가 배출된 것은 2023~2024시즌 1라운드 요스바니 이후 3시즌만이다.

여자부 MVP 시상은 25일 화성종합경기타운 실내체육관에서 열리는 기업은행-한국도로공사전에서 진행된다. 남자부 MVP 시상은 오는 26일 장충체육관에서 열리는 우리카드-삼성화재전에서 열린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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