프로배구 IBK기업은행 최정민이 데뷔 첫 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
최정민은 25일 한국배구연맹(KOVO)이 발표한 HK흥국금융 2026~2027 V리그 1라운드 MVP에 이름을 올렸다. 2020∼2021시즌 데뷔한 최정민이 라운드 MVP에 이름을 올린 건 7시즌 만에 처음이다. 최정민은 기자단 투표 34표 중 15표를 획득했다. 한국도로공사 모마(14표)를 간발의 차로 제쳤다. GS칼텍스 실바(3표), 기업은행 빅토리아(2표)가 뒤를 이었다.
다재다능한 면모를 보여주고 있다. 최정민은 올 시즌 주 포지션인 미들블로커와 아포짓 스파이커를 소화하고 있다. 기록으로 증명하고 있다. 1라운드에서 6경기에서 득점 6위(110득점), 공격성공률 2위(48.13%), 블로킹 4위(세트당 0.727개)에 올랐다. 최정민을 앞세운 기업은행 개막 4연승을 달리며 3위(승점 12·4승2패)를 마크하고 있다.
남자부에서는 돌풍의 삼성화재의 외국인선수 호키가 MVP로 선정됐다. 기자단 투표에서 21표를 받으며 압도적인 지지를 받았다. 한국전력 쇼(5표), 우스만(3표) 등이 뒤를 이었다.
올 시즌 처음으로 V리그에 입성한 그는 1라운드 6경기에서 득점 1위(161득점), 공격성공률 2위(55.87%)를 달리고 있다. 지난 시즌 최하위였던 삼성화재는 호키의 활약을 앞세워 2위(승점 12·4승2패)를 달리고 있다. 삼성화재에서 라운드 MVP가 배출된 것은 2023~2024시즌 1라운드 요스바니 이후 3시즌만이다.
여자부 MVP 시상은 25일 화성종합경기타운 실내체육관에서 열리는 기업은행-한국도로공사전에서 진행된다. 남자부 MVP 시상은 오는 26일 장충체육관에서 열리는 우리카드-삼성화재전에서 열린다.
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