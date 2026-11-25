사진=충북청주프로축구단 제공

프로축구 K리그2 충북청주프로축구단이 골키퍼 조성빈과 재계약했다. 조성빈은 2027시즌에도 충북청주FC의 골문을 지킨다.

2026시즌 충북청주FC에 합류한 조성빈은 25라운드 서울 이랜드 FC전에서 복귀했다. 시즌 후반 8경기 연속 선발 출전하며 주전 골키퍼로 자리 잡았고, 두 차례 클린시트를 기록했다.

지난 9월 12일 충남아산FC와의 26라운드에서 입단 후 첫 클린시트를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다. 11월 21일 부산 아이파크전에서는 전반 종료 직전 골문 앞에서 나온 상대 슈팅을 막아내는 등 실점 없이 경기를 마치며 0-0 무승부에 기여했다.

조성빈은 전남 드래곤즈 유스인 광양제철고와 아주대를 거쳐 2022년 전남에서 프로 생활을 시작했다. 이후 제주SK FC를 거쳐 충북청주FC에 합류했다. 193㎝의 신장을 활용한 공중볼 처리와 빠른 반응을 바탕으로 한 근거리 선방이 강점이다. 2023년에는 23세 이하(U-23) 대표팀에 발탁돼 카타르 도하컵에서 주전 골키퍼로 활약하며 대표팀의 무실점 우승에 힘을 보탰다.

조성빈은 “마지막 기회라는 각오로 충북청주FC에 왔고 마음가짐부터 달라졌다. 올해는 선수 생활을 하며 느끼지 못했던 것들을 많이 느낀 한 해였고, 충북청주FC는 내 인생의 터닝 포인트”라고 말했다.

이어 “팬분들께 즐거운 경기와 결과를 많이 선물해 드리지 못한 것 같아 아쉽다. 내년에는 리그 베스트11 후보에 드는 것을 목표로 팬분들께 더 큰 기쁨을 드리고 싶다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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