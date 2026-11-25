프로축구 K리그2 충북청주프로축구단이 골키퍼 조성빈과 재계약했다. 조성빈은 2027시즌에도 충북청주FC의 골문을 지킨다.
2026시즌 충북청주FC에 합류한 조성빈은 25라운드 서울 이랜드 FC전에서 복귀했다. 시즌 후반 8경기 연속 선발 출전하며 주전 골키퍼로 자리 잡았고, 두 차례 클린시트를 기록했다.
지난 9월 12일 충남아산FC와의 26라운드에서 입단 후 첫 클린시트를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다. 11월 21일 부산 아이파크전에서는 전반 종료 직전 골문 앞에서 나온 상대 슈팅을 막아내는 등 실점 없이 경기를 마치며 0-0 무승부에 기여했다.
조성빈은 전남 드래곤즈 유스인 광양제철고와 아주대를 거쳐 2022년 전남에서 프로 생활을 시작했다. 이후 제주SK FC를 거쳐 충북청주FC에 합류했다. 193㎝의 신장을 활용한 공중볼 처리와 빠른 반응을 바탕으로 한 근거리 선방이 강점이다. 2023년에는 23세 이하(U-23) 대표팀에 발탁돼 카타르 도하컵에서 주전 골키퍼로 활약하며 대표팀의 무실점 우승에 힘을 보탰다.
조성빈은 “마지막 기회라는 각오로 충북청주FC에 왔고 마음가짐부터 달라졌다. 올해는 선수 생활을 하며 느끼지 못했던 것들을 많이 느낀 한 해였고, 충북청주FC는 내 인생의 터닝 포인트”라고 말했다.
이어 “팬분들께 즐거운 경기와 결과를 많이 선물해 드리지 못한 것 같아 아쉽다. 내년에는 리그 베스트11 후보에 드는 것을 목표로 팬분들께 더 큰 기쁨을 드리고 싶다”고 밝혔다.
최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
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