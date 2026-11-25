엔씨 제공

엔씨의 신전기 마법 RPG ‘아스트라에 오라티오(Astrae Oratio)’가 AGF 2026(애니메 X 게임 페스티벌 2026)’ 참가를 앞두고 행사 정보를 담은 특설 페이지를 공개했다.

엔씨는 25일 특설 페이지를 열고 오는 12월 4일부터 6일까지 킨텍스에서 열리는 AGF 2026에 메인 스폰서로 참가한다고 밝혔다. 이번 행사에서 관람객들에게 아스오라를 소개할 예정이다.

특설 페이지에서는 엔씨 부스의 조감도를 비롯해 현장 프로그램과 굿즈, 노벨티 등 행사 관련 정보를 확인할 수 있다. 방문객들이 부스에서 마련된 콘텐츠와 이벤트를 미리 살펴볼 수 있도록 구성했다.

행사 기간 부스 무대에서는 매일 럭키 드로우와 이벤트 퀴즈쇼 등 관람객 참여 프로그램이 진행된다. 인플루언서가 게임을 직접 시연하고 현장을 찾은 관람객들과 소감을 나누는 아스오라 인플루언서 초청 이벤트도 마련된다.

특설 페이지 오픈을 기념한 이벤트도 열린다. 아스오라는 오는 12월 1일까지 티저 아트북 미리보기 이벤트를 진행한다. 참여를 원하는 이용자는 공식 X계정을 팔로우한 뒤 공개된 티저 아트북 미리보기 게시물을 인용해 감상평을 작성하면 된다. 엔씨는 참여자 중 추첨을 통해 20명에게 티저 아트북을 증정할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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