투썸플레이스, 홀리데이 무드 담은 굿즈 3종. 이미지=투썸플레이스

프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스(대표이사 문영주)가 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 연말의 설렘과 포근한 감성을 담은 홀리데이 굿즈 3종을 출시한다고 25일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 홀리데이 굿즈는 크리스마스의 설렘과 즐거움을 일상 속에서도 느낄 수 있도록 기획됐다. 연말 분위기를 한층 살려줄 인테리어 소품부터 소장 가치와 실용성을 고루 갖춘 라이프스타일 굿즈까지 폭넓은 라인업으로 마련했다. 특히 크리스마스 트리를 모티브로 한 디자인과 시즌을 대표하는 레드·그린 컬러 등을 적용해 홀리데이 무드를 극대화한 것이 특징이다.

이번 신제품은 ▲홀리데이 트리 턴테이블 스피커 ▲투썸 케이크 키캡 ▲홀리데이 핸들텀블러 등 총 3종으로 이뤄졌다. 공간에 크리스마스 감성을 더해줄 감각적인 디자인은 물론, 일상에서 실용적으로 사용할 수 있는 기능을 갖춰 개인 소장용 아이템부터 지인을 위한 연말 선물까지 다양한 니즈를 반영했다.

먼저 ‘홀리데이 트리 턴테이블 스피커’는 반짝이는 크리스마스 트리 모양의 스노우볼과 레트로한 턴테이블 디자인을 결합한 제품이다. 턴테이블이 회전하면서 스노우볼의 반짝임을 더욱 돋보이게 해 특별한 크리스마스 분위기를 연출하며 블루투스 스피커 기능을 통해 크리스마스 캐럴 등 다양한 음악도 함께 즐길 수 있다. 또한 스노우볼은 본체와 분리할 수 있어 취향에 따라 크리스마스 장식으로도 활용할 수 있다.

‘투썸 케이크 키캡’은 투썸플레이스의 대표 디저트인 ‘스초생’과 ‘아박’을 아기자기한 미니어처로 구현한 제품이다. 각 디저트와 커피를 모티브로 한 입체적인 디자인이 특징으로 키캡을 눌러 클리커 놀이를 즐길 수 있는 재미 요소를 더했다. 또한 키링 형태로 제작돼 가방이나 소지품에 걸어 자신만의 개성을 표현할 수 있으며 투썸플레이스의 시그니처 디저트를 일상 속에서도 즐길 수 있는 소장 가치 높은 아이템이다.

이와 함께 선보이는 ‘홀리데이 핸들텀블러’는 크리스마스 시즌을 대표하는 레드와 그린 컬러에 투썸플레이스 로고를 더해 홀리데이 감성을 살린 제품이다. 591mL의 넉넉한 용량에 손잡이를 적용해 휴대와 사용이 편리하며, 스테인리스 본체와 이중 진공 구조로 보온·보냉 성능을 갖췄다. 또한 트라이탄 소재의 뚜껑과 넓은 입구를 적용해 일상에서 세척과 관리가 용이하다

투썸플레이스 관계자는 “크리스마스와 연말을 기다리는 설렘을 일상 속에서도 더욱 다양하게 즐길 수 있도록 이번 홀리데이 굿즈를 준비했다”며 “투썸플레이스만의 감성을 담은 이번 신제품이 고객들의 일상에 특별한 즐거움을 더하고, 소중한 사람들과 따뜻한 마음을 나누는 연말 선물로도 사랑받기를 기대한다”고 전했다.

한편 이번 홀리데이 굿즈 3종은 재고 소진 시까지 판매된다. ‘홀리데이 트리 턴테이블 스피커’는 홀케이크 구매 시 ‘투썸 케이크 키캡’은 전제품 구매 시 행사 가격으로 구매할 수 있다. 제품별 판매 여부 및 재고는 매장에 따라 상이하며 자세한 사항은 투썸하트 앱 및 투썸플레이스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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