겨울철, 감기나 호흡기 질환으로 기침과 재채기 소리가 자주 들리고 있다. 그런데 이 중에는 기침할 때마다 소변이 새어 속옷을 갈아입거나 요실금 패드를 착용해야 하는 여성도 적지 않다. 실제 평소에는 크게 불편하지 않았지만 감기에 걸린 뒤 요실금을 처음 인지하는 경우도 있다.

◆소변이 새는 이유, 방광이 약해진 탓일까?

소변이 새면 많은 환자가 방광이 약해졌다고 생각한다. 그러나 기침이나 재채기를 할 때 소변이 샌다면 요도의 기능을 살펴볼 필요가 있다.

방광은 소변이 차오르면 풍선처럼 부풀어 오르면서 내부 압력을 낮게 유지한다. 요도괄약근은 밸브처럼 요도를 닫아 소변이 새지 않도록 한다.

문제는 배에 힘이 들어가는 순간이다. 기침이나 재채기, 무거운 물건을 드는 동작으로 복압이 높아지면 방광에도 압력이 전달된다. 이때 요도의 폐쇄 기능이 떨어지거나 요도를 받쳐주는 조직이 약하면 소변이 샌다. 이를 복압성 요실금이라고 한다.

감기가 나으면 기침이 줄면서 요실금 증상도 완화될 수 있다. 하지만 요도의 기능까지 회복됐다는 의미는 아니다.

◆출산과 폐경이 요실금에 미치는 영향

여성의 요도는 약 4cm로 남성보다 짧다. 질 앞벽과 인대, 골반저근 등 주변 조직이 요도를 받쳐주며, 복압이 높아질 때 요도가 효과적으로 닫히도록 돕는다.

임신과 출산 과정에서 골반저근과 주변 결합조직이 늘어나거나 손상되면 요도를 지지하는 힘이 약해질 수 있다. 여기에 폐경으로 인한 에스트로겐 감소와 노화가 더해지면 요도 점막이 얇아지고 주변 조직의 탄력과 지지력이 떨어질 수 있다.

출산 후 별다른 불편 없이 지내다가 수십 년이 지난 중년 이후 요실금을 경험하는 이유 중 하나다.

◆기침할 때만 새던 소변, 걷기만 해도 샌다면

기침이나 재채기를 할 때만 소변이 새다가 걷거나 의자에서 일어나는 등 가벼운 움직임에도 소변이 새는 경우가 있다.

이때는 주변 조직의 지지력뿐 아니라 요도괄약근의 기능도 살펴야 한다. 요도 자체가 소변을 막아주는 기능이 현저히 저하된 상태를 내인성 요도괄약근 기능부전(ISD)이라고 한다.

다만 걷다가 소변이 샌다고 해서 모두 복압성 요실금인 것은 아니다. 갑자기 참기 힘든 요의를 느끼면서 소변이 샌다면 절박성 요실금일 수 있다. 두 가지 증상이 함께 나타나는 경우를 혼합성 요실금이라고 한다.

◆요실금 수술, 슬링의 장력과 지지조직이 중요

복압성 요실금은 골반저근 운동 등 보존적 치료에도 일상생활의 불편이 지속된다면 수술을 고려할 수 있다.

대표적인 요실금 수술법인 TOT(경폐쇄공 중부요도슬링)는 의료용 테이프로 요도 중간 부분을 해먹처럼 받쳐주는 방법이다.

이때 중요한 것은 슬링의 장력이다. 테이프가 지나치게 팽팽하면 배뇨곤란이나 잔뇨감이 생길 수 있고, 반대로 지지가 충분하지 않으면 요실금 증상이 남을 수 있다. 소변이 새지 않으면서도 원활하게 배출되는 균형점을 찾는 데에는 의료진의 해부학적 이해와 임상 경험이 필요하다.

요도를 받쳐주는 것 외에 주변 조직의 교정이 필요한 환자도 있다. 포웰의원에서 시행하는 이중복합슬링 수술은 슬링으로 요도를 지지하면서 약해진 주변 지지조직의 재건과 교정을 병행하는 방식이다.

환자마다 요도와 주변 조직의 상태가 다르므로 검사 결과에 따라 수술 방법을 결정해야 한다. 절박성 요실금이 동반됐다면 약물치료나 행동치료 등이 추가로 필요할 수 있다.

◆소변이 새는 양보다 일상생활의 불편이 중요

요실금 때문에 외출할 때마다 여분의 속옷을 챙기고, 좋아하던 운동을 포기하는 여성들이 있다. 소변이 새는 양이 적더라도 생활에 제약을 받고 있다면 치료를 고려할 필요가 있다.

감기가 나으면 기침은 멈추지만 요실금의 원인은 남아 있을 수 있다. 반복되는 증상을 계절적인 불편이나 자연스러운 노화 현상으로 여기기보다 비뇨의학과 전문의의 진료를 통해 방광과 요도의 기능을 확인하고, 정확한 진단에 따라 필요한 치료를 받는 것이 중요하다.

소성민 포웰의원 대표원장(비뇨의학과 전문의·의학박사)

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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