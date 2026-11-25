도전은 계속된다.
1년 만에 몸값이 ¼ 수준으로 떨어졌다. 중요한 건 다시 한 번 도전할 기회를 얻었다는 점이다. 내야수 김하성(31)이 새 둥지를 찾았다. MLB닷컴 등 미국 주요 언론은 25일 김하성이 미국 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와 1년 500만 달러(약 67억3000만원)에 계약 합의했다고 보도했다. 여기엔 성적에 따라 최대 100만 달러(13억4600만원)의 인센티브를 추가로 받을 수 있는 조건 또한 포함된 것으로 알려졌다. 메디컬 테스트 결과가 나오면 공식적으로 발표할 예정이다.
사실상 자유계약(FA) 4수를 택한 모습이다. 김하성은 2020년 겨울 샌디에이고 파드리스와 손을 잡았다. 4+1년 최대 3900만 달러(보장 금액 2800만 달러) 규모였다. 2024시즌을 마친 뒤 상호옵션을 거절, 시장에 나왔다. 부상 여파로 대형 계약까진 닿지 않았다. 탬파베이 레이스와 1+1년 최대 3100만 달러에 계약하며 반등을 꾀했다. 계획대로 풀리지 않았다. 2025시즌 도중 애틀랜타 브레이브스로 트레이드됐다. 이후 애틀랜타와 1년 2000만 달러(269억2000만원)에 재계약했다.
한때 MLB 정상급 내야수로 평가받았다. 2023시즌 샌디에이고 소속 시절 152경기에 나서 타율 0.260(538타수 140안타) 17홈런 60타점 84득점 등을 올린 바 있다. 특히 촘촘한 수비력이 인상적이었다. 그해 내셔널리그(NL) 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다. 아시아 내야수로선 최초의 발자취였다. 발목을 잡은 건 부상이었다. 2024년 8월 오른쪽 어깨를 다쳐 수술대에 올랐다. 올해 1월엔 빙판길에 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열됐다. 최근 2년간 100경기도 채 못 뛰었다(99경기).
디트로이트 입장에선 김하성은 ‘저비용·고효율’을 노릴 수 있는 자원이다. 타격 쪽에선 아쉬움이 많다. 크고 작은 부상을 겪으면서 성적이 내리막길을 걸었다. 2026시즌 51경기서 홈런 없이 타율 0.116(129타수 15안타)에 그쳤다. 수비는 다르다. 여전히 경쟁력 있다는 평가다. 디트로이트의 현 상황과도 맞물린다. 올해 포스트시즌 진출에 실패했다. 76승86패로 아메리칸리그(AL) 중부지구 4위에 머물렀다. 내야 수비서 약점을 드러냈다. 김하성이 가세한다면 좀 더 안정감을 높일 수 있다.
이번에야말로 부활의 날개를 펼칠 수 있을까. 주전을 장담하긴 어렵다. 경쟁서 살아남아야 한다. 디트로이트 내야진은 아직 확실하게 정리가 안 된 상태다. MLB닷컴은 “김하성의 영입은 디트로이트의 내야 개선에 힘을 보탤 것”이라고 설명했다. 선택지가 넓어진다는 의미다. 디트로이트는 일단 김하성을 유격수로 활용할 계획이다. 2루수로도 나설 수 있다. 올해 AL 신인왕을 차지했던 케빈 맥고니글은 3루에 집중할 수 있다. 맥고니글은 유격수보다 3루수에서의 수비 지표가 더 좋다.
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