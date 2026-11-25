사진=AP/뉴시스

도전은 계속된다.

1년 만에 몸값이 ¼ 수준으로 떨어졌다. 중요한 건 다시 한 번 도전할 기회를 얻었다는 점이다. 내야수 김하성(31)이 새 둥지를 찾았다. MLB닷컴 등 미국 주요 언론은 25일 김하성이 미국 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와 1년 500만 달러(약 67억3000만원)에 계약 합의했다고 보도했다. 여기엔 성적에 따라 최대 100만 달러(13억4600만원)의 인센티브를 추가로 받을 수 있는 조건 또한 포함된 것으로 알려졌다. 메디컬 테스트 결과가 나오면 공식적으로 발표할 예정이다.

사실상 자유계약(FA) 4수를 택한 모습이다. 김하성은 2020년 겨울 샌디에이고 파드리스와 손을 잡았다. 4+1년 최대 3900만 달러(보장 금액 2800만 달러) 규모였다. 2024시즌을 마친 뒤 상호옵션을 거절, 시장에 나왔다. 부상 여파로 대형 계약까진 닿지 않았다. 탬파베이 레이스와 1+1년 최대 3100만 달러에 계약하며 반등을 꾀했다. 계획대로 풀리지 않았다. 2025시즌 도중 애틀랜타 브레이브스로 트레이드됐다. 이후 애틀랜타와 1년 2000만 달러(269억2000만원)에 재계약했다.

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한때 MLB 정상급 내야수로 평가받았다. 2023시즌 샌디에이고 소속 시절 152경기에 나서 타율 0.260(538타수 140안타) 17홈런 60타점 84득점 등을 올린 바 있다. 특히 촘촘한 수비력이 인상적이었다. 그해 내셔널리그(NL) 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다. 아시아 내야수로선 최초의 발자취였다. 발목을 잡은 건 부상이었다. 2024년 8월 오른쪽 어깨를 다쳐 수술대에 올랐다. 올해 1월엔 빙판길에 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열됐다. 최근 2년간 100경기도 채 못 뛰었다(99경기).

디트로이트 입장에선 김하성은 ‘저비용·고효율’을 노릴 수 있는 자원이다. 타격 쪽에선 아쉬움이 많다. 크고 작은 부상을 겪으면서 성적이 내리막길을 걸었다. 2026시즌 51경기서 홈런 없이 타율 0.116(129타수 15안타)에 그쳤다. 수비는 다르다. 여전히 경쟁력 있다는 평가다. 디트로이트의 현 상황과도 맞물린다. 올해 포스트시즌 진출에 실패했다. 76승86패로 아메리칸리그(AL) 중부지구 4위에 머물렀다. 내야 수비서 약점을 드러냈다. 김하성이 가세한다면 좀 더 안정감을 높일 수 있다.

이번에야말로 부활의 날개를 펼칠 수 있을까. 주전을 장담하긴 어렵다. 경쟁서 살아남아야 한다. 디트로이트 내야진은 아직 확실하게 정리가 안 된 상태다. MLB닷컴은 “김하성의 영입은 디트로이트의 내야 개선에 힘을 보탤 것”이라고 설명했다. 선택지가 넓어진다는 의미다. 디트로이트는 일단 김하성을 유격수로 활용할 계획이다. 2루수로도 나설 수 있다. 올해 AL 신인왕을 차지했던 케빈 맥고니글은 3루에 집중할 수 있다. 맥고니글은 유격수보다 3루수에서의 수비 지표가 더 좋다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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