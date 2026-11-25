사진=대한역도연맹 제공

대한역도연맹은 지난 24일 서울 을지로 IBK기업은행 본점에서 IBK기업은행 및 대한레슬링협회와 역도·레슬링 종목 공식파트너 후원 협약을 체결했다.

이번 협약은 2022년 공식파트너 협약에 이어 후원이 지속되는 것으로, IBK기업은행은 향후 3년간 역도와 레슬링 종목에 최대 14억 원을 지원할 예정이다.

후원금은 2028년 LA올림픽 등 주요 국제대회를 대비한 국가대표 선수들의 국내외 전지훈련 지원과 훈련 환경 개선, 유망주 육성, 생활체육 활성화 등 종목 발전과 저변 확대를 위해 활용될 예정이다.

대한역도연맹은 이번 협약을 통해 국가대표 선수들의 경기력 향상과 안정적인 훈련 환경 조성은 물론, 차세대 선수 육성에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

최성용 대한역도연맹 회장은 “지난 2022년부터 대한민국 역도를 위해 아낌없는 지원을 보내준 IBK기업은행에 깊이 감사드리며, 이번 협약이 2028 LA올림픽을 앞둔 우리 선수들의 더 큰 도약과 값진 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

장민영 기업은행장은 “대한민국 스포츠 역사에 빛나는 순간들을 선사해 온 역도와 레슬링의 발전에 다시 한번 함께할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 선수들이 기량을 마음껏 펼치고 미래 유망주들이 꿈을 키울 수 있도록 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

한편, IBK기업은행은 씨름, 바둑, 태권도 등 다양한 스포츠 종목을 후원하며 국내 스포츠 발전과 선수 지원에 힘을 보태고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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