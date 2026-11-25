사진=프레스샷

프레스샷(PRESS SHOT)이 지난 11월 21일부터 22일까지 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 모먼트 서울(MOM3NT SEOUL)’에 협찬사로 참여했다고 25일 밝혔다.

현장 부스에는 ‘활력이 필요한 순간, IT’S PRESS TIME’을 내걸고 레이스 참가자와 관람객에게 프레스샷 제품군을 소개했다.

윙스풋의 페슈라가 주최한 ‘2026 모먼트 서울’은 ‘OWN YOUR MOMENT’를 슬로건으로 내건 하이브리드 피트니스 페스티벌이다. 개인전과 2인·3인 팀전으로 진행된 레이스에 브랜드 체험과 공연이 이어져 경기에 나선 참가자와 동료를 응원하러 온 관람객이 함께 축제를 즐겼다.

프레스샷 부스 앞에는 ‘나에게 맞는 프레스샷 찾기’ 안내판을 세웠다. 제품별 주요 성분과 특징을 나란히 보여주고 안내판 옆에 실제 제품을 진열했다. 방문객은 비타민, 마그네슘 등 관심 있는 성분을 살펴보고 해당 제품을 바로 확인할 수 있었다.

일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 모먼트 서울’ PRESS SHOT(프레스샷) 부스에 제품별 비교 안내판과 제품이 진열돼 있다. 사진=프레스샷

프레스샷(PRESS SHOT)은 각자의 목표에 도전하는 모먼트 서울의 취지에 맞춰, 참가자들이 자신의 운동 습관과 일상에서 제품을 찾는 순간을 떠올려 볼 수 있도록 부스를 구성했다. 일상에서 간편하게 챙길 수 있는 액상형 제품을 소개하고 제품마다 어떤 성분이 들어 있는지 현장에서 비교할 수 있게 한 것이 이번 협업의 특징이다.

프레스샷(PRESS SHOT) 관계자는 “운동을 즐기는 분들도 일상에서 제품을 찾는 순간은 저마다 다르다”며 “이번 행사에서는 참가자와 관람객이 궁금한 성분을 살펴보고 자신에게 맞는 제품을 직접 찾아볼 수 있도록 준비했다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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