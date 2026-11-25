사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 25일부터 27일까지 열리는 2026∼2027시즌 프로배구 V리그 남녀부 6경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 140회차의 발매를 개시했다고 밝혔다.

이번 회차는 25일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 발매를 개시했으며, 오는 26일 오후 11시에 회차가 마감된다.

대상경기는 남자부 ▲한국전력-현대캐피탈(25일) ▲우리카드-삼성화재(26일) ▲대한항공-KB손해보험(27일)전과 여자부 ▲IBK기업은행-한국도로공사(25일) ▲현대건설-SOOP(26일) ▲흥국생명-GS칼텍스(27일)전 등 총 6경기다. 게임 유형은 승패, 세트핸디캡, 언더오버, SUM 등으로 구성됐다.

6경기 모두 오후 7시에 시작되며, 25일과 26일에 열리는 경기는 각 경기 시작 시간까지 구매할 수 있다. 단, 27일에 열리는 두 경기는 회차 마감 시간인 26일 오후 11시에 발매가 종료된다.

지난 24일 1라운드 일정을 마친 V리그는 25일부터 2라운드에 돌입한다. 남녀부에서 나란히 5연승을 달리고 있는 한국전력과 한국도로공사는 1라운드 마지막 경기에서 꺾었던 상대와 불과 닷새 만에 다시 만난다. 한국전력은 지난 20일 현대캐피탈과의 원정경기에서 세트 스코어 3-1로 승리하며 5연승을 달렸다. 5승1패(승점 14)를 기록한 한국전력은 2021∼2022시즌 이후 5년 만에 1라운드를 선두로 마쳤다.

반면, 현대캐피탈은 4승2패(승점 12)를 기록하며 삼성화재에 세트득실률에서 밀린 3위에 자리하고 있다. 선두 한국전력과의 승점 차가 불과 2점인 만큼, 현대캐피탈이 이번 맞대결에서 승점 3점을 확보하면 선두에 오를 수 있다.

여자부 한국도로공사 역시 지난 20일 안방에서 IBK기업은행을 세트 스코어 3-1로 꺾고 5연승을 기록했다. 한국도로공사는 2위(5승 1패, 승점 15점)에 올라 있으며, IBK기업은행은 3위(4승 2패, 승점 12점)에서 그 뒤를 쫓고 있다. 한국전력과 한국도로공사가 연승 행진을 이어갈 수 있을지, 현대캐피탈과 IBK기업은행이 설욕에 성공할 수 있을지가 2라운드 첫날의 주요 관전 요소다.

오는 27일에는 최근 상승세를 타고 있는 GS칼텍스와 대한항공이 각각 흥국생명과 KB손해보험을 상대한다. GS칼텍스는 지난 24일 정관장을 세트 스코어 3-1로 꺾고 4연승을 달렸다. 지젤 실바와 타나차 쑥솟이 각각 22점과 19점을 올리며 41점을 합작했고, 최가은도 블로킹 5개와 서브 에이스 4개를 포함해 15점을 기록했다.

이날 승리로 GS칼텍스는 한국도로공사와 승점 및 승수가 같아졌지만, 세트득실률에서 앞서 여자부 선두를 탈환했다. 반면, 흥국생명은 개막 2연승 이후 4연패에 빠지며 5위(2승4패, 승점 6)까지 내려앉았다. 최근 상반된 행보를 보이고 있는 두 팀이 2라운드 첫 맞대결에서 어떤 경기력을 보여줄지 주목된다.

남자부 대한항공은 지난 24일 임동혁(28점)과 정지석(20점)의 활약을 앞세워 OK저축은행을 풀세트 접전 끝에 3-2로 제압했다. 2연승에 성공한 대한항공은 4위(3승3패, 승점 9)로 1라운드를 마쳤다.

상대인 KB손해보험도 지난 22일 우리카드를 3-2로 꺾고 개막 5연패에서 벗어난 만큼, 양 팀 모두 1라운드 막바지에 거둔 승리의 기세를 이어가고자 할 것으로 보인다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “V리그가 2라운드에 돌입하면서 각 팀의 순위 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다”며 “남녀부 주요 맞대결이 다수 편성된 이번 프로토 승부식 140회차에도 배구팬들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

한편, 프로토 승부식 140회차와 관련한 자세한 게임 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기 분석 내용은 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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