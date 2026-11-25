KIA 중견수 김호령이 지난 7월21일 광주KIA챔피언스필드서 열린 한화와의 홈경기에서 몸을 날려 타구를 잡아내고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

덧셈에 앞서 뺄셈부터 막아야 한다. 다시 정상을 바라보는 프로야구 KIA의 겨울은 올해 전력의 한 축을 맡았던 선수들을 붙잡는 일에서 시작한다.

지난해 8위까지 추락했던 KIA는 올해 정규리그 3위로 올라섰다. 45홈런을 터뜨린 김도영의 부활 속에 준플레이오프서 LG를 3경기 만에 제압했다. 다만 한국시리즈(KS) 문턱에서 삼성에 가로막혔다. 베테랑 양현종은 플레이오프 5차전 패배 직후 선수들의 분전을 높이 평가하면서도 “솔직히 우리가 1, 2위팀보다 전력이 약하다”고 냉정하게 돌아봤다.

최근 두 차례 겨울 모두 주축 선수들을 떠나보낸 게 뼈아팠다. 2년 전 통합우승 뒤 필승조 장현식(LG)과 작별했다. 지난해 겨울엔 주전 유격수 박찬호(두산)와 중심타자 최형우(삼성)를 잃었다. 특히 유격수 공백을 메우는 데 애를 먹었다. 추가 출혈은 부담스러울 수밖에 없다.

KIA 포수 김태군이 지난 9월6일 광주KIA챔피언스필드서 열린 KT와의 홈경기 도중 숨을 고르고 있다. 사진=KIA 타이거즈 제공

이번엔 센터라인 두 자리가 걸려 있다. 자유계약(FA) 자격을 얻은 중견수 김호령과 포수 김태군이다. 김호령은 올해 141경기서 타율 0.267(525타수 140안타) 13홈런을 써냈다. 장기인 수비에 방망이까지 힘을 더한 것. 김태군의 경험도 여전히 필요하다. 주전으로 도약한 한준수가 체력적으로 어려움을 겪었던 후반기엔 안방을 지킨 바 있다.

KIA는 FA 시장이 열리기 전 시즌 중 두 선수에게 다년계약을 제시했다. 심재학 KIA 단장은 25일 통화서 “기존 전력을 유지한 채 내년 시즌을 맞는 게 유리하다”며 “두 선수를 잡으려고 계속 협상 중”이라고 밝혔다. 김태군에겐 시장 개장 후 새로운 조건을 제시했다.

김호령과의 협상은 조금 더 시간이 필요해 보인다. 시즌 중 제시했던 금액을 우선 기준점으로 삼고 있다. “하루 전(24일)에도 운영팀에서 소통했다”고 전한 심 단장은 “다른 구단과도 만나보겠다는 선수의 뜻을 존중하고 있다”고 전했다.

외국인 선수 구성 역시 현 체제를 유지하는 게 이상적이다. 아시아쿼터 시라카와 케이쇼와의 동행 여부는 일본 오키나와 마무리캠프를 마치고 돌아온 이범호 감독 등 현장과 의견을 나눈 뒤 더 구체적인 방향을 잡는다. 기존 외인 트리오와는 재계약 협상을 진행 중이다. 제임스 네일(13승)과 애덤 올러(11승)는 361이닝을 합작했고, 해럴드 카스트로는 99경기서 타율 0.327(401타수 131안타) 21홈런 88타점을 쌓았다.

KIA 제임스 네일이 지난달 30일 광주KIA챔피언스필드서 열린 삼성과의 PO 4차전 도중 포효하고 있다. 사진=KIA 타이거즈 제공

관건은 보수 총액 상한제(샐러리캡)다. 세 선수의 올해 계약 총액은 420만 달러다. 모두와 재계약할 경우 내년 상한액은 460만 달러로, 몸값 인상 여력이 40만 달러에 불과하다.

외부 FA 영입엔 신중한 자세다. 심 단장은 “시장 상황을 관망하면서 다각도로 검토하고 있다”고 밝혔다. 올해 불펜서 92이닝을 함께 쓴 정해영과 한재승의 국군체육부대(상무) 입대로 뒷문에 시선이 쏠린다. 다만 구단은 FA를 통한 수혈은 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 기존 자원 기용을 토대로 트레이드 등 다른 방안도 모색할 것으로 보인다.

호랑이 군단은 올해 선수단의 분투와 프런트의 기민한 대응이 맞물려 예상을 뛰어넘는 성적을 냈다. 이 성과를 이어가는 것은 또 다른 과제다. 기존 전력 유지부터 내부 자원 활용, 적재적소 보강까지, 프런트의 안목과 역량이 다시 한번 중요한 겨울이다.

KIA 선수단이 지난 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 PO 5차전을 마친 뒤 그라운드에 도열해 관중석을 향해 인사하고 있다. 사진=KIA 타이거즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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