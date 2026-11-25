사진=LSC

가수 이승철이 데뷔 40주년 기념 전국투어에서 뮤직비디오 속 장면을 실제 무대 위에 구현하며 관객들의 호응을 얻었다.

이승철은 지난 22일 대전 DCC대전컨벤션센터에서 데뷔 40주년 기념 전국투어 콘서트 ‘더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)’을 개최했다.

이날 공연의 하이라이트는 신곡 ‘우리만의 이야기’ 무대였다. 이승철은 뮤직비디오에 실제 등장했던 차량을 타고 무대 위에 깜짝 등장해 라이브를 선보이며 관객들의 환호를 이끌어냈다.

뮤직비디오 속 장면을 콘서트 현장에 옮겨놓은 듯한 연출은 대형 무대 세트, 화려한 조명과 어우러져 영화 같은 분위기를 자아냈다. 공연 직후 해당 무대를 담은 직캠 영상과 사진이 각종 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 화제를 모았다.

올해 데뷔 40주년을 맞은 이승철은 탄탄한 가창력에 과감한 무대 연출을 더하며 관객들에게 새로운 공연 경험을 선사하고 있다.

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라이브 사운드의 완성도도 높였다. 이승철의 전속 밴드인 황제밴드에 새롭게 합류한 뮤지션 제임스와 릴리는 미국 블루스 뮤지션 판타스틱 네그리토의 앨범 ‘Alive! (Live)’에 참여한 연주자들이다. 해당 앨범은 제69회 그래미 어워즈 최우수 컨템포러리 블루스 앨범 부문 후보에 올랐다.

대전 공연을 마친 이승철은 오는 28일 대구 엑스코에서 전국투어의 열기를 이어간다. 이후 서울, 인천, 부산 등 전국 주요 도시를 순회하며 관객과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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