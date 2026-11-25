7년 만에 돌아오는 어벤져스가 본격적으로 모습을 드러냈다. 글로벌 메인 포스터와 메인 예고편이 공개되면서 12월 개봉을 앞둔 분위기도 달아오르고 있다.

영화 어벤져스: 둠스데이가 글로벌 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다. 이번 작품은 어벤져스: 엔드게임(2019) 이후 선보이는 어벤져스 시리즈 신작이다. 오는 12월16일 한국에서 전 세계 최초 개봉한다.

메인 포스터에서 가장 먼저 눈에 들어오는 인물은 닥터 둠이다. 녹색 후드와 금속 마스크를 쓴 채 얼굴 대부분을 가리고 한쪽 눈만 드러낸 모습으로 등장한다. 특히 아이언맨 토니 스타크로 MCU를 대표해온 로버트 다우니 주니어가 이번에는 닥터 둠 역을 맡아 돌아온다는 점에서 일찌감치 관심을 모았다.

메인 예고편에는 반가운 얼굴들도 대거 등장한다. 어벤져스: 엔드게임 이후 과거로 돌아갔던 스티브 로저스가 다시 모습을 드러내고, 토르와 판타스틱4, 옐레나, 샹치 등도 확인할 수 있다.

엑스맨 캐릭터들의 합류도 눈길을 끈다. 사이클롭스, 갬빗, 미스틱, 비스트 등이 등장하며 기존 MCU 캐릭터들과 어떤 방식으로 만나게 될지 궁금증을 높인다. 기존 어벤져스 멤버뿐 아니라 판타스틱4와 엑스맨까지 한 작품에 등장한다는 점에서 이번 작품은 MCU의 여러 세계를 한데 묶는 중요한 작품이 될 것으로 보인다.

연출은 어벤져스: 인피니티 워(2018)와 ‘어벤져스: 엔드게임’을 만든 안소니 루소·조 루소 형제가 다시 맡았다. 엔드게임 이후 어벤져스 시리즈를 떠났던 두 감독이 복귀한 가운데 로버트 다우니 주니어의 닥터 둠과 스티브 로저스의 재등장, 엑스맨과 판타스틱4의 합류까지 더해졌다.

특히 엔드게임 이후 마블은 여러 작품을 통해 새로운 세대의 영웅들을 소개해왔다. 어벤져스: 둠스데이는 그동안 흩어져 있던 인물들을 다시 한자리에 모으는 작품이라는 점에서 시리즈의 다음 방향을 보여줄 가능성이 크다.

메인 포스터와 예고편 공개로 ‘어벤져스: 둠스데이’도 개봉을 향한 본격적인 카운트다운에 들어갔다. 여러 세대의 마블 캐릭터가 한 작품에 모이는 만큼 어떤 이야기를 보여줄지 관심이 쏠린다.

‘어벤져스: 둠스데이’는 오는 12월 16일 국내 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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