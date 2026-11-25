배우 전도연이 밀양 이후 19년 만에 이창동 감독과 다시 만났다. 격렬한 감정을 쏟아냈던 신애와 달리 가능한 사랑의 미옥은 웃음과 밝은 태도 뒤에 불안과 상처를 감춘 인물이다. 전도연은 감정을 과장하지 않고 인물의 마음을 온전히 느끼는 방식으로 미옥을 완성했다.

지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 가능한 사랑은 해고 노동자 호석(설경구)과 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성)가 촬영을 계기로 만나 서로 다른 삶과 욕망을 마주하는 이야기다.

전도연은 이 감독의 제안으로 작품에 합류했다. 평소 사석에서 가끔 식사하던 이 감독이 새로운 작품을 준비하고 있다는 소식을 전했고, 그 작품이 가능한 사랑이었다. 해고 노동자의 삶이 어떻게 사랑이라는 이야기로 이어질지 궁금했다.

시나리오를 읽고는 이 감독이 오랜 시간 작품을 준비한 이유를 이해했다. 25일 전도연은 “감독님이 10년 동안 고민하고 걱정했던 부분들이 시나리오에 녹아 있어 감동적이었다”며 “여운이 깊어서 시나리오를 덮고도 한참 동안 앉아 있었다”고 회상했다.

준비 과정에서 가장 먼저 마주한 과제는 많은 대사였다. 미옥이 다큐멘터리 인터뷰를 통해 가족이 겪은 일과 호석의 상처를 들려주는 만큼 긴 대사를 자신의 말처럼 소화해야 했다. 촬영 순서가 정해져 있지 않아 현장에서 갑자기 인터뷰 장면을 찍더라도 준비돼 있어야 했다.

휴대전화에 있던 게임까지 모두 지우고 인터뷰 대본만 따로 뽑아 매일 읽었다. 전도연은 “이창동 감독님 작품 가운데 대사가 가장 많지 않았나 싶다”며 “어디서 촬영하더라도 미옥의 말처럼 자연스럽게 나올 수 있도록 숙지했다. 대신 생각과 마음은 비우고 현장에서 많은 것을 받아들이려고 했다”고 설명했다.

미옥은 가족의 평온을 지키려고 애쓰면서도 마음속에는 현재의 삶에서 벗어나고 싶은 욕망을 품고 있다. 배우로서 처음 시나리오를 읽었을 때 미옥을 밝고 긍정적이며 강인한 사람으로 받아들였다. 그러나 촬영을 마치고 완성된 영화를 보면서 밝음이 상처를 견디는 방식일 수 있다는 사실을 발견했다.

전도연은 “호석은 불안과 상처를 표현하는 방법으로 침묵을 선택했다면, 미옥은 밝음을 선택한 게 아닐까 생각했다”며 “불안과 상처를 긍정적인 모습과 웃음으로 표현하는 사람처럼 느껴졌다”고 말했다.

다큐멘터리 카메라 앞에서 달라지는 미옥의 말투와 태도도 별도로 계산하지 않았다. 실제 사람도 카메라가 앞에 놓이면 평소보다 어색해지고 말하는 방식이 달라질 수 있기 때문이다. 전도연은 그 미세한 불편함을 억지로 만들기보다 현장에서 자연스럽게 나오는 반응으로 받아들였다.

배우들이 ‘이창동 매직’이라고 부른 연출 방식도 이 과정에서 작동했다. 이 감독은 배우들에게 기억에 남을 만한 특별한 지시를 내리기보다 인물이 그 상황 안에서 살아가도록 이끌었다.

쉽지 않은 지시다. 이 감독과 처음 작업한 조인성은 촬영 초반 전도연에게 자신의 연기가 맞는지 물었다. 전도연은 “‘누나, 제가 지금 이렇게 하는 게 맞아요?’라고 묻기에 ‘인성아, 나도 잘 몰라’라고 답했다”며 웃었다.

미옥이 자유에 대한 욕망을 드러내는 해변 장면은 촬영 초반에 완성됐다. 계절과 날씨 때문에 인물의 감정이 충분히 쌓이기 전에 클라이맥스를 먼저 찍어야 했다. 전도연은 촬영 당시 미옥의 행동을 상우와 상우로 표현되는 그들에 대한 복수라고 생각했다. 영화를 완성한 뒤에는 자유를 향한 욕망과 가족을 지키려는 저항이 함께 담긴 장면으로 받아들이게 됐다.

전도연은 “미옥은 상우와 예지를 통해 자신도 그들처럼 자유로울 수 있다고 생각하지만, 가까워질수록 서로의 차이를 확인한다”며 “지키려고 했던 세계가 무너지는 순간 자유에 대한 욕망을 드러내고 온몸으로 저항한다. 결국 스스로 선택하는 장면이라고 생각했다”고 짚었다.

호석이 억눌렀던 감정을 터뜨리는 순간도 미옥을 이해하는 중요한 장면이었다. 전도연은 “호석이 포효하는 모습을 보는 것 자체가 고통스러웠다”며 “미옥에게는 호석과 함께 자신이 지키려고 했던 세상까지 무너지는 순간이었을 것”이라고 말했다.

마지막에 호석과 미옥이 평상에 앉아 소주를 마시는 장면에서는 희망을 봤다. 영화 전체에서 가장 좋아하는 장면이기도 하다. 동료들을 위해 만들었지만 한 번도 사용하지 못했던 평상이 마지막에 부부의 자리가 된다. 전도연은 “그냥 이렇게 서로를 의지하면서 살아도 되지 않을까 싶었다”며 “호석의 ‘지랄’이라는 대사가 두 사람의 관계를 모두 보여주는 것 같아 설경구에게 꼭 잘해달라고 부탁했다”고 전했다.

현장에서는 배우들의 호흡도 자연스럽게 쌓였다. 설경구와 전도연이 비교적 무뚝뚝한 편이었다면 조인성과 조여정은 긍정적이고 유쾌한 에너지로 분위기를 이끌었다. 전도연은 배우로서 비슷한 고민을 털어놓은 조인성에게 “잘 커줘서 고맙다”고 말했고, 조여정에 대해서는 상냥하고 배려심이 깊은 배우라고 표현하며 애정을 나타냈다.

하지만 정작 전도연은 자신의 연기에 대한 호평이 이어지자 얼떨떨했단다. 베니스에서 영화를 본 뒤 이 감독에게 “제가 진짜 그렇게 연기를 잘했어요?”라고 물었을 정도다. 평소 칭찬에 인색한 이 감독은 전도연의 손을 잡고 “그럼, 잘했지. 나중에 영화를 다시 봐봐”라고 답했다.

전도연은 해외 시상식과 아카데미 레이스에 대해서도 결과보다 현재의 시간을 즐기고 있다. 칸국제영화제 수상을 경험하며 상이 자신을 갑자기 다른 배우로 만들지는 않는다는 사실을 알게 됐기 때문이다.

전도연은 “기대를 하지 않는다고 할 수는 없지만 부담은 없다”며 “수상 여부와 상관없이 배우로서 이 작품을 통해 얻을 수 있는 최고의 시간을 보내고 있다”고 밝혔다. 이어 “이창동 감독과 전도연의 만남은 늘 의미가 있었다”면서도 “감독님 작품이 아니어도 전도연으로서 충분히 의미가 있다. 전도연의 연기는 늘 호평받아야 한다고 생각한다”고 앞으로도 자신만의 길을 걷겠다는 뜻을 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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