2024년 한국 여성 가수 최초로 서울월드컵경기장에서 콘서트를 연 아이유 제공=EDAM엔터테인먼트

한국 여성 가수 최초로 잠실 올림픽주경기장과 서울월드컵경기장에 입성한 아이유가 이번에는 일본 도쿄돔으로 향한다. 국내를 넘어 해외에서도 최초의 기록을 써 내려가며 한국 여성 솔로 가수의 공연 무대를 넓히고 있다.

아이유는 내년 4월 7~8일 일본 도쿄돔에서 단독 콘서트를 개최한다. 한국 여성 솔로 가수가 도쿄돔에서 단독 콘서트를 여는 것은 이번이 처음이다.

2024년 이후 3년 만에 나서는 월드투어의 일환이다. 앞서 공개된 1차 일정에 따르면 아이유는 내년 1월 태국 방콕을 시작으로 아시아와 오세아니아 10개 도시에서 총 19회에 걸쳐 공연을 펼친다. 도쿄돔과 타이베이돔 등 스타디움·돔급 공연장으로 투어를 구성했다는 점이 눈길을 끈다.

◆체조경기장부터 잠실·상암까지

2024년 한국 여성 가수 최초로 서울월드컵경기장에서 콘서트를 연 아이유 제공=EDAM엔터테인먼트

아이유는 2012년 첫 단독 콘서트를 개최한 이후 꾸준히 공연 규모를 키우며 여성 솔로 가수 최초의 기록을 쌓아왔다.

2018년 데뷔 10주년 기념 투어 콘서트 ‘이 지금’을 통해 올림픽공원 체조경기장(KSPO돔)에 입성했다. 패티김, BMK, 인순이에 이어 역대 네 번째 여성 솔로 가수로 이 무대에 오른 아이유는 K-팝 여성 솔로 가수 최초로 체조경기장 2회 공연을 모두 매진시켰다. 이듬해에는 같은 장소에서 열린 투어 콘서트 ‘러브, 포엠(Love, Poem)’을 통해 국내 여성 가수 최초로 360도 무대를 선보였다.

2022년에는 한국 여성 가수 최초로 잠실 올림픽주경기장에서 단독 콘서트 ‘더 골든 아워: 오렌지 태양 아래’를 개최해 이틀간 8만8000명의 관객을 동원했다. 2024년에는 한국 여성 가수 최초로 서울월드컵경기장에 입성해 이틀간 10만명의 관객을 불러 모았다. 데뷔 이후 100번째 단독 콘서트라는 의미도 더했다.

해외에서도 흥행력을 입증했다. 2024년 데뷔 후 첫 월드투어를 통해 아시아와 북미, 유럽 등 12개국 18개 도시에서 31회에 걸쳐 공연하며 약 50만명의 관객을 만났다.

◆韓 가수 도쿄돔 진출 20년…여성 솔로도 입성

최대 5만5000명을 수용할 수 있는 도쿄돔은 일본 정상급 가수들에게도 꿈의 무대로 통한다. 대규모 관객 동원 능력이 뒷받침돼야 하는 만큼 가수의 현지 인기를 가늠하는 상징적인 공연장으로 꼽힌다.

한국 가수 중에서는 2007년 비가 최초로 도쿄돔에서 단독 콘서트를 개최했다. 이후 동방신기, 빅뱅, 방탄소년단 등 정상급 보이그룹이 입성했다. 걸그룹 중에서는 2013년 카라를 시작으로 소녀시대, 트와이스, 블랙핑크, 에스파, 아이브 등이 이 무대를 밟았다. 남성 솔로 가수로는 지드래곤 등이 단독 콘서트를 개최했지만 여성 솔로 가수는 전례가 없었다.

한국 가수의 도쿄돔 진출 20년, 한국 걸그룹의 입성 14년 만에 여성 솔로 가수도 이 무대에 서게 된 것이다. 아이돌 그룹 중심으로 성장해 온 K-팝의 일본 공연 시장에서 여성 솔로 가수의 흥행 가능성을 보여준다는 점에서 의미가 크다.

아이유가 일본 현지 활동에 주력하지 않았다는 점도 주목할 만하다. 2012년 일본에서 정식 데뷔했으나 이후 국내 활동에 집중해 왔다. 2024년 월드투어 당시 요코하마와 오사카에서 현지 팬들을 만난 아이유는 3년 만에 도쿄돔으로 공연 규모를 확대하게 됐다.

◆팬덤과 대중성 아우르는 티켓 파워

아이유의 독보적인 티켓 파워는 탄탄한 팬덤과 폭넓은 대중성에서 비롯된다. 좋은 날, 너랑 나, 밤편지, 팔레트, 블루밍(Blueming) 등 꾸준히 쌓아온 히트곡을 바탕으로 충성도 높은 팬덤뿐 아니라 다양한 세대의 일반 대중까지 공연장으로 끌어들이고 있다.

정규 공연과 앙코르 이후에도 관객과 소통하며 노래를 부르는 ‘앵앵콜’과 해외 공연에서 선보이는 현지 가수의 노래 등 아이유만의 공연 문화도 경쟁력이다. 나의 아저씨, 호텔 델루나, 폭싹 속았수다 등 배우로서의 활약 역시 글로벌 인지도를 높이는 데 힘을 보탰다.

2008년 데뷔해 어느덧 데뷔 20주년을 앞둔 아이유는 여전히 자신의 무대를 넓혀가고 있다. 국내 최대 규모의 공연장을 차례로 섭렵한 데 이어 해외에서도 스타디움급 월드투어에 나서며 한국 여성 솔로 가수의 새로운 이정표를 세우고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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