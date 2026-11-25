기부금 전달식 이미지. 펄어비스 제공

펄어비스가 ‘검은사막’ 이용자들과 함께 마련한 기부금으로 인도네시아 재난 피해 지역의 학교 복구를 도왔다.

25일 펄어비스에 따르면 회사는 지난해 12월3일부터 17일까지 검은사막에서 ‘올비아 아카데미 기부 이벤트’를 진행했다.

신규 모험가를 위한 게임 내 교육 시설인 올비아 아카데미 건설에 은화를 기부하는 방식으로 참여를 유도했으며, 이를 통해 모인 5000만원을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 모험가들의 이름으로 전달했다.

기부금은 재난으로 피해를 본 인도네시아 보고르 지역 초등학교의 교육 환경을 개선하는 데 쓰였다. 교실 내부를 새롭게 정비하고 재난 안전 표지판을 설치했으며, 비상 대피 환경을 조성하는 등 안전시설을 보강했다. 이를 통해 학생들이 보다 안전한 환경에서 수업을 이어갈 수 있도록 지원했다.

펄어비스는 검은사막 모험가들과 함께하는 기부 활동을 매년 이어오고 있다. 지난 10월에는 검은사막과 검은사막 모바일 이용자들의 참여로 2000만원 상당의 기부금과 물품을 마련했다. 해당 기부를 바탕으로 국립암센터에서 난치병 아동과 가족을 위한 나눔 행사도 진행했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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