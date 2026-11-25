사진= 2027년 1·2월 합병호

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 약 1년 3개월 만에 일본 유력 시상식에서 수상하며 K-팝 그룹 역대 최단기 기록을 세웠다.

코르티스는 일본 패션 잡지 GQ JAPAN이 주최하는 ‘GQ MEN OF THE YEAR 2026’에서 브레이크스루 글로벌 아티스트상(Breakthrough Global Artist)을 수상했다. K-팝 그룹 중 데뷔 후 최단기간에 해당 시상식에서 수상한 이들은 2027년 2월 증간호 특별판의 표지 모델로도 발탁됐다.

‘GQ MEN OF THE YEAR’는 아티스트, 프로듀서, 스포츠 선수 등 다양한 분야에서 한 해 동안 두드러진 활약을 펼친 인물에게 상을 수여한다. GQ JAPAN은 코르티스에 대해 “기존 보이그룹의 틀에 갇히지 않는 새로운 스타일과 문화를 만들고 있다. 아시아뿐 아니라 전 세계에서 주목받는 영 크리에이터 크루”라고 평가했다.

코르티스는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “영광스러운 상을 받게 돼 진심으로 감사드린다. 지난 1년 동안 즐겁게 활동할 수 있었던 것은 언제나 곁에서 응원해 주시는 코어(COER·팬덤명)분들 덕분이다”라고 소감을 밝혔다.

이어 “팀명 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’(선 밖에 색칠하다)의 뜻처럼 세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 저희만의 방식으로 새로운 음악과 멋진 무대를 만들도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.

코르티스는 올해 글로벌 음악 시장에서 가파른 성장세를 보였다. 지난 7~9월 한국과 일본, 북미에서 진행한 첫 단독 투어 ‘2026 CORTIS TOUR <PUT YOUR PHONE DOWN>’은 9개 도시 14회 공연이 전석 매진됐다. 미국 롤라팔루자 시카고, 일본 록 인 재팬 페스티벌 2026, 포뮬러 원 싱가포르 그랑프리 등 세계적인 행사에도 잇달아 초청받았다.

연말 시상식에서도 수상 행렬을 이어가고 있다. 코르티스는 제68회 일본 레코드 대상에서 특별국제음악상을 수상했으며 지난 20~21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 대상에 해당하는 ‘송 오브 더 이어’를 거머쥐는 등 올해 총 4개 시상식에서 대상을 받았다. 오는 12월 2일에는 일본 후지TV ‘2026 FNS 가요제’에 출격한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]