넥스지 휴이, 소 건, 세이타(왼쪽부터). 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 넥스지(NEXZ)가 도심 속 가로수 보호 활동에 동참하며 환경 보호의 중요성을 알렸다.

JYP엔터테인먼트는 지난 24일 공식 유튜브 채널을 통해 넥스지 멤버 소 건, 세이타, 휴이가 참여한 ESG 캠페인 ‘JYP 4 EARTH’의 ‘우정으로 지키는 나무’ 편을 공개했다.

세 멤버는 서울환경연합의 가로수 기록 커뮤니티맵 ‘시티트리클럽’과 함께 가로수 보호 활동에 나섰다. 일일 워크숍에 참석해 나무 관련 퀴즈를 풀고 일상 속 가로수의 역할과 소중함을 되새겼다.

이어 가로수를 일대일로 배정받아 건강 상태를 관찰하고 기록하는 ‘내 나무 배정’ 미션을 수행했다. 넥스지와 넥스티(NEX2Y·팬덤명)의 이름으로 지정된 나무를 찾아 햇빛 조도와 지반 경도, 나무 둘레를 측정하고 주변 폐기물 유무까지 살폈다. 각자 촬영한 나무 사진으로 콘테스트를 열고 SNS 실시간 투표를 진행하기도 했다.

활동을 마친 소 건, 세이타, 휴이는 “나무에 대해서 새롭게 배우고 자연과 한층 가까워진 느낌이다. 주위 환경도 잘 보이게 되고 가로수의 소중함을 알게 되는 시간이었다”고 소감을 전했다.

JYP는 2023년부터 ESG 경영의 일환으로 소속 아티스트들이 지속가능한 사회를 위한 다양한 활동에 참여하는 ‘JYP 4 EARTH’ 캠페인을 진행하고 있다. 그간 순환 패션, 재난 상황 대비 안전 수칙, 친환경 먹거리, 환아 대상 그림책, 병원학교 등 다양한 주제를 다뤄왔다.

2024년 5월 데뷔한 넥스지는 올해 국내외에서 세 장의 음반을 발매하고 일본 라이브 투어와 브라질 대형 음악 축제 ‘록 인 리오(Rock in Rio)’, 신규 페스티벌 ‘STRAYCITY’(스트레이시티) 등에 참여하며 글로벌 활동을 펼쳤다.

오는 12월 19~20일에는 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장 8B홀에서 국내 두 번째 공식 팬미팅 ‘MERRY MERRY NEX2Y!’(메리 메리 넥스티!)를 개최한다. 내년에는 첫 아시아 투어 ‘SAUCIN’ THE WORLD’(쏘씬 더 월드)를 통해 글로벌 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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