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대한축구협회 전력강화위원회가 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 감독의 재계약 여부를 두고 평가에 나선다.

25일 축구계 관계자에 따르면 축구협회 전강위는 이날 비공개 회의를 개최하고 모레노 감독을 종합 평가한다. 지난 9월 대표팀 임시 지휘봉을 모레노 감독의 계약 기간은 오는 27일까지다. 전강위 회의를 거쳐 모레노 감독에 대한 평가를 마친 뒤 이사회를 통해 재계약 여보를 최종 확정한다.

모레노 감독은 9∼10월 그리고 11월 A매치 2연전 등 총 6경기에서 3승1무2패의 성적을 거뒀다. 만족할만한 성적은 아니다. 첫 경기였던 에콰도르전에서 3-0 승리를 일궜으나 사우디아라비아에 2-3으로 패하는 등 들쑥날쑥한 모습이었다.

새로운 얼굴을 발탁하긴 했지만 2026 북중미 월드컵 멤버를 대거 기용하는 등 선수 기용에서 큰 차이를 느끼기도 어려웠고 전술적 유연성도 다소 부족했다. 다만 손흥민(LAFC)과 김민재(바이에른 뮌헨), 황희찬(샬케04), 황인범(FC포르투) 등 선수단 내부에서 일어난 갈등을 잘 봉합했다는 평가도 뒤따른다.

모레노 감독의 거취는 다음 달 말 이사회를 통해 최종 결정될 예정이다. 모레노 감독은 11월 중동 원정 2연전을 마친 뒤 코치진과 함께 스페인에 머물고 있다. 그는 “대표팀에 소속돼 헌신적인 모습을 보여준 모든 선수에게 깊은 감사를 전한다”며 “아낌없는 지원을 해주신 코치진, 지원스태프, 대한축구협회에도 감사하다. 무엇보다 어디에서든 변함없는 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝히기도 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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