사진=오유진 인스타그램

트로트 가수 오유진이 팬들과 함께 연탄봉사에 나서며 따뜻한 선행을 이어갔다.

오유진은 25일 자신의 SNS에 팬클럽 보디가드 회원들과 함께 연탄봉사에 참여한 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 오유진은 노란색 우비와 검은색 장갑을 착용한 채 직접 연탄을 나르고 있다. 화려한 무대 의상 대신 수수한 차림으로 봉사에 열중하는 모습이 눈길을 끈다.

오유진은 “팬분들과 같이하면 좋은 일에 대하여 생각하다가 추운 겨울 거동이 불편하신 어르신들에게 연탄봉사를 하면 어떨까 하는 생각에 작년에 이어 감사하게 시작된 두 번째 연탄봉사”라고 봉사활동에 나선 계기를 밝혔다.

이어 “추운 날 다 같이 모여 고생해 주신 보디가드 팬분들 너무 감사드리고 연탄봉사하는 저를 이뻐해 주셨던 어르신분들 감사드린다”며 “너무나 값진 추억이 하나하나 쌓여서 너무나 행복하다”고 소감을 전했다.

그러면서 “추운 겨울 따뜻하게 몸 녹이시고 감기 조심하세요. 사랑해요”라고 덧붙였다.

지난해에 이어 올해도 팬들과 함께 연탄봉사에 나선 오유진은 자신이 받은 사랑을 이웃에게 돌려주며 선한 영향력을 펼치고 있다.

오유진은 TV조선 ‘미스트롯3’에서 최종 미(美)에 오르며 대중의 사랑을 받았다. SBS M ‘더트롯쇼’ 등 각종 음악 방송에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있으며 최근에는 소속사 토탈셋의 패밀리 콘서트에도 참여해 팬들과 만났다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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