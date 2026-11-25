경남 거제시 소재 그로브 주짓수(거제주짓수아카데미)가 ‘2027 주짓수 국가대표 및 청소년대표 선발대회’에서 소속 선수 2명이 청소년 국가대표로 최종 발탁됐다고 25일 밝혔다. 이로써 아카데미는 2년 연속 경남 지역 최다 청소년 국가대표 배출 성과를 거뒀다.

대회는 지난 21일 경기도 평택 국제대학교 체육관에서 열렸다. 그로브 주짓수 소속 신서아(장승포초등학교) 선수가 여자 U12 -25kg급, 유지훈(용소초등학교) 선수가 남자 U12 -44kg급 청소년 국가대표로 각각 선발됐다.

특히 신서아 선수는 지난해에 이어 올해도 청소년 국가대표에 발탁되며 2년 연속 국가대표 선발이라는 성과를 거뒀다.

그로브 주짓수는 이번 대회 결과로 2년 연속 경남 지역에서 가장 많은 청소년 국가대표를 배출하게 됐다. 지역 기반 주짓수 교육기관으로서 꾸준히 추진해 온 선수 육성과 수련 프로그램 운영이 성과로 이어졌다는 설명이다.

그로브 주짓수 관계자는 “아이들이 꾸준히 노력해 온 결과가 국가대표 선발이라는 큰 성과로 이어져 매우 뜻깊다”며 “거제에서도 충분히 우수한 선수를 길러낼 수 있다는 가능성을 보여준 사례라고 생각한다”며 “앞으로도 선수 지원과 안전한 수련 환경 제공을 위해 더욱 노력하겠다”고 전했다.

한편, 2019년 설립된 그로브 주짓수는 아동과 청소년부터 성인까지 전 연령층을 대상으로 체계적인 주짓수 수련 프로그램을 운영하고 있다. 안전한 수련 환경 조성을 비롯해 지역 스포츠 문화 발전과 유소년 선수 발굴 및 육성에도 힘쓰고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]