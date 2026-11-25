사진=WKBL 제공

“감독인 제가 보더라도 우리 팀 농구는 재미없어요.”

직전 시즌 여자프로농구 정규리그 2위(20승10패) 돌풍을 일으켰던 하나은행이 휘청인다. 올 시즌엔 개막 7경기서 1승6패에 그치며 최하위로 내려앉았다. 이상범 하나은행 감독마저 답답함을 감추지 못하는 이유는 단순 성적 때문만이 아니다. 호성적의 원동력이었던 끈끈한 조직력이 흔들리고 있어서다.

무엇보다 수비가 무너졌다. 지난 시즌 평균 64.8득점·61.3실점을 기록했던 하나은행은 올해 65.3득점·74.7실점에 머물고 있다. 득점은 별 차이가 없는데 실점은 13.4점가량 늘었다. 6개 구단 중 최다 실점이다.

시즌 준비 과정부터 순탄치 않았다. 국가대표 차출과 줄부상으로 함께 훈련할 기회가 줄은 것. 이 감독은 “우리는 조직력으로 승부하는 팀이다. 남들보다 한 발 더 뛰어야 하는데 그게 무너졌다”며 “지금은 압박 수비(프레스)도 제대로 못하고 있다”고 한숨을 내쉬었다.

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부상 악재가 개막 후에도 이어진 게 크다. 진안이 지난 23일 인천 원정서 열린 신한은행전에 복귀했지만 정예림과 박소희는 아직 돌아오지 못했다. 양인영도 몸 상태가 완전치 않다. 이 감독은 섣부른 복귀로 부상 여파가 길어질 수 있다는 신중한 자세다.

균열은 후반 경기력서 뚜렷하다. 하나은행은 7경기 동안 3쿼터 득실에서 104-146으로 밀렸다. 이 시기 상대를 앞선 경기는 한 번도 없다. 후반전 전체로 넓히면 208-258, 50점 열세다. 지난 8일 BNK전에서는 전반을 42-32로 앞서고도 후반에 23-41로 밀려 65-73 역전패했다. 잡았던 주도권을 지키지 못한 셈이다.

4쿼터는 경기마다 달랐다. 7경기 합계 104-112로 밀렸지만, 23일 신한은행전에서는 16-9로 앞서며 2점 차까지 따라붙었다. 끝내 승부를 뒤집지는 못했다. 이 감독은 주전 공백을 메운 식스맨들이 승부처서 심리적 부담을 느낀다고 짚었다. 비시즌에 열심히 준비한 만큼 경기력이 나오지 않아 아쉽다는 것이다. 그러면서 “팀엔 위기지만 누군가에게는 좋은 기회”라며 자신감을 주문했다.

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해결사 역할은 아시아쿼터 이이지마 사키에게 쏠린다. 팀 내 최다인 평균 15점을 올리고 있지만, 그 역시 비시즌 준비가 충분치 않았다. 이 감독은 “사키도 운동한 지 한 달 반밖에 안 됐다”며 출전 시간 조절의 필요성을 언급했다. 그러나 주축들이 빠진 상황에서 부담을 덜어주기란 쉽지 않다.

사령탑은 “땀은 거짓말하지 않는다”고 거듭 강조했다. 지난해 하나은행의 끈끈함도 선수들이 오랜 시간 함께 뛰며 만들어낸 결과였다. 부상자들이 돌아온다고 하루아침에 예전 모습으로 돌아갈 수 있는 건 아니다. 서로의 움직임을 다시 익히고 호흡을 맞추는 시간이 필요할 전망이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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