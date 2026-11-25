정부가 국내 출판콘텐츠의 유럽 시장 진출 확대에 나선다.

문화체육관광부는 25일 한국출판문화산업진흥원과 함께 이날부터 27일까지 서울 중구 스페이스쉐어 중부센터에서 ‘찾아가는 밀라노 도서전’ 온라인 화상상담회를 개최한다고 밝혔다.

찾아가는 도서전은 매년 3~5개국을 대상으로 국내외 출판사의 일대일 수출 상담을 지원하는 사업이다. 지난해에는 5개국에서 총 1045건의 수출 상담을 진행해 약 1766만 달러 수출 성과를 거뒀다.

올해는 사업 시작 이래 처음으로 이탈리아 출판사를 대상으로 수출 상담을 진행한다. 당초 밀라노 현지에서 대면 상담을 진행할 예정이었으나 유럽 정세와 이탈리아 현지 집회, 전국 단위 총파업에 따른 행사 운영 차질 가능성을 고려해 온라인 방식으로 전환했다. 이를 통해 영국, 독일, 프랑스 등 다른 유럽 국가의 출판 관계자들도 참여할 수 있도록 했다.

국내에서는 고래인(고래뱃속)·이야기꽃·은행나무출판사·소원나무·다산북스 등 17개 출판사가 참여해 해외 판권 수출 상담을 진행한다. 직접 참여하기 어려운 출판사의 도서 85종은 그린북 에이전시가 수출 상담을 대행한다.

이탈리아에서는 현지 최대 출판그룹인 몬다도리를 비롯해 아드리아노 살라니 에디토레·펠트리넬리 그룹 산하 마르실리오 에디토리 등 출판사 및 저작권 대행사 47개사와 영상제작·배급사 5개사가 참여한다.

이탈리아 출판계는 꾸준히 한국문학을 현지에 소개해 왔다. 몬다도리는 현지 도서 유통·출판시장에서 28.3%의 점유율을 차지하는 대형 출판그룹이다. 아드리아노 살라니 에디토레는 2024년 김호연 작가의 불편한 편의점을 이탈리아에서 출간했으며 펠트리넬리 그룹도 2019년 정유정 작가의 종의기원 등 한국문학을 출간한 바 있다.

상담회 첫날인 25일에는 백희나 작가의 알사탕, 이미예 작가의 달러구트 꿈 백화점 등의 해외 진출을 담당한 키아라 토녜티 에이전시 대표가 온라인 세미나를 통해 이탈리아 출판시장 현황과 특성을 소개한다.

최성희 문체부 콘텐츠산업정책관은 “그동안 볼로냐아동도서전을 중심으로 교류해 온 이탈리아 출판시장에 아동·청소년 도서와 그림책은 물론 문학, 비문학 등 다양한 K-출판콘텐츠를 선보이게 됐다”며 “이번 상담회가 실질적인 수출 성과로 이어지는 것은 물론 유럽 출판시장 진출을 확대하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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