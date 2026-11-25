자동차의 완성도가 반드시 가격표에 비례하는 것은 아니다. 화려한 기술과 고급 소재로 무장한 자동차보다 일상의 다양한 요구에 충실하게 대응하는 차에서 더 큰 만족감을 얻기도 한다. 폭스바겐의 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘아틀라스 R라인’이 그랬다.

이틀에 걸쳐 아틀라스와 시간을 보냈다. 첫날 서울 강남에서 출발해 충남 천안의 한 빵집을 들른 뒤 다시 서울로 돌아왔다. 이튿날에는 북한강변의 한 카페에서 서울 구로구까지 이동했다. 고속도로와 국도, 교통량이 많은 서울 도심을 두루 경험할 수 있는 여정이었다.

폭스바겐에는 투아렉이라는 걸출한 SUV가 있다. 포르쉐 카이엔과 플랫폼을 공유하는 투아렉은 폭스바겐의 기술력과 고급화 전략을 상징하는 모델이다. 그러나 이틀간 아틀라스를 운전하면서 투아렉이 그립다는 생각은 좀처럼 들지 않았다. 대형 SUV의 본질을 바라보는 아틀라스만의 접근법이 그만큼 설득력 있었다.

◆2.0ℓ의 반전…2.1t 거구를 움직이는 힘

아틀라스는 폭스바겐이 북미 시장을 겨냥해 개발한 전략 모델이다. 2017년 미국 시장에 처음 등장했으며 지난해 5월 국내에 정식 출시됐다.

전장 5095㎜, 전폭 1990㎜, 전고 1780㎜로 투아렉보다 큰 차체를 자랑한다. 수평으로 뻗은 보닛과 직선 위주의 차체, 굵직한 휠하우스는 전통적인 미국식 SUV의 문법을 따랐다. R라인 전용 외관 디자인과 21인치 알로이 휠은 육중한 차체에 역동성을 더한다.

시승 전 가장 궁금했던 부분은 파워트레인이었다. 공차중량이 2.1t에 달하는 차량을 배기량 1984㏄의 직렬 4기통 가솔린 터보 엔진으로 움직인다. 6기통 이상의 엔진이 익숙한 대형 SUV 소비자라면 출력에 의문을 품을 만하다.

그러나 강남에서 천안으로 향하는 고속도로에 올라서자 이러한 선입견은 사라졌다. 가속 페달에 힘을 싣자 육중한 차체가 제법 경쾌하게 움직였다. 정속주행 중 속도를 높이거나 앞차를 추월하는 상황에서도 힘이 부족하다는 인상은 받지 않았다.

아틀라스에 탑재된 EA888 에보4 엔진은 최고출력 273마력, 최대토크 37.7㎏·m를 발휘한다. 최대토크가 1600~4750rpm에 걸쳐 유지되는 만큼 일상적인 주행 영역에서 충분한 힘을 끌어낼 수 있다.

8단 자동변속기와 전자제어식 사륜구동 시스템 ‘4모션’의 조합도 안정적이다. 자극적인 가속감이나 즉각적인 변속 반응을 앞세우기보다 필요한 순간 적절한 동력을 전달한다. 배기량의 크기보다 엔진과 변속기의 조율이 중요하다는 사실을 체감할 수 있었다.

◆빵 사러 천안까지…운전자가 먼저 지치지 않는 차

천안에서 빵을 구입한 뒤 다시 서울로 향했다. 장거리 주행은 자동차의 성격을 가늠하기에 좋은 시험대다. 짧은 시승에서 매력적으로 다가왔던 민감한 조향 반응과 단단한 승차감이 장거리에서는 오히려 피로의 원인이 되기도 한다.

아틀라스는 운전자에게 과도한 긴장감을 요구하지 않았다. 차체의 움직임과 조향 반응이 부담스럽지 않았고, 고속주행에서도 여유로운 감각을 유지했다. 21인치 휠을 장착한 대형 SUV임에도 안락함을 크게 희생하지 않았다.

첨단 주행 보조 시스템인 ‘IQ.드라이브’도 장거리 이동에 유용하다. 앞차와의 간격을 유지하는 어댑티브 크루즈 컨트롤과 가감속·조향을 보조하는 트래블 어시스트는 운전자의 지속적인 전방 주시를 전제로 반복적인 운전 부담을 덜어준다.

편의 사양도 알차다. 앞좌석 열선·통풍·마사지 기능을 비롯해 3존 자동 공조 시스템, 2열 창문 햇빛가리개, 파노라마 선루프, 헤드업 디스플레이, 하만카돈 오디오 시스템 등을 갖췄다.

고급차의 분위기를 연출하기 위한 장비보다는 탑승자가 이동 과정에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있는 사양에 무게를 뒀다. 가족 단위 장거리 여행이 잦은 소비자라면 반길 만한 구성이다.

◆북한강에서 구로까지…힘과 연료 효율의 접점

이튿날 북한강변의 한 카페에서 서울 구로구까지 이동하면서 다시 한번 아틀라스의 파워트레인에 주목했다. 외곽도로에서 서울 도심으로 진입하는 동안 주행 속도와 교통 여건이 수시로 달라졌지만 동력 성능에 대한 아쉬움은 크지 않았다.

국내 공인연비는 복합 기준 ℓ당 8.5㎞다. 도심과 고속도로에서는 각각 7.6㎞, 10.1㎞다. 절대적인 수치로는 고연비 차량과 거리가 있지만 전장이 5m를 넘는 사륜구동 가솔린 SUV라는 점을 고려하면 납득할 만하다.

국내 자동차세 체계에서도 2.0ℓ 엔진은 강점을 지닌다. 비영업용 승용차의 신차 기준 연간 자동차세는 지방교육세를 포함해 약 51만6000원이다. 배기량 3000㏄ 차량보다 연간 26만원가량 저렴하다.

넉넉한 동력 성능을 확보하면서 배기량 증가에 따른 세금 부담을 억제했다. 대형 SUV를 일상적인 이동수단으로 활용하려는 소비자에게는 의미 있는 대목이다.

◆팰리세이드와 맞붙는 가격…공간 경쟁력도 상당

아틀라스의 존재 이유를 가장 명확하게 보여주는 부분은 공간이다. 북미 시장에서 출발한 자동차답게 탑승 인원과 적재 공간 확보에 인색하지 않았다.

국내 판매 모델은 2열 독립식 캡틴 시트를 적용한 6인승과 벤치형 시트를 적용한 7인승으로 나뉜다. 차체 후방까지 높게 유지되는 루프라인에서도 디자인보다 거주성과 적재 능력을 우선한 설계 방향이 읽힌다.

3열 좌석을 사용하는 상태에서 적재 용량은 583ℓ다. 3열을 접으면 1572ℓ, 2열까지 접으면 최대 2735ℓ로 늘어난다. 최대 2268㎏의 견인 능력을 갖췄으며 트레일러 견인 장치도 기본 장착된다.

가솔린 모델끼리 비교하면 아틀라스의 가격 부담이 더 크지만 팰리세이드 하이브리드 상위 트림까지 고려하면 가격대가 겹친다. 국산 대형 SUV의 상품성이 높아지고 가격대도 상승하면서 수입 대형 SUV와의 경계가 좁아진 셈이다.

연료 효율과 정비 접근성에서는 팰리세이드 하이브리드가 경쟁력을 갖는다. 아틀라스는 넓은 적재 공간과 견인 능력, 독일 브랜드 특유의 주행 감각으로 차별화를 꾀한다.

물론 단점도 있다. 전폭이 2m에 육박하는 만큼 서울 도심의 좁은 골목과 오래된 건물의 지하 주차장에서는 부담스럽다. 360도 어라운드뷰 카메라와 주차 센서가 이러한 부담을 덜어주지만 물리적인 차체 크기까지 극복할 수는 없다.

◆맏형이 그립지 않았던 이유

아틀라스와 투아렉은 애초에 출발점이 다른 자동차다. 투아렉이 폭스바겐그룹의 고급 SUV 기술을 집약한 모델이라면 아틀라스는 폭스바겐의 대중차 제조 철학을 대형 SUV에 구현한 모델이다.

투아렉 특유의 정교한 주행 질감이나 고급스러운 섀시 구성까지 아틀라스에서 기대하기는 어렵다. 반대로 투아렉에서는 아틀라스의 3열 좌석과 넉넉한 적재 공간을 누릴 수 없다.

아틀라스의 매력은 더 비싼 자동차를 끊임없이 의식하게 만들지 않는 데 있다. 필요한 순간 충분한 힘을 내고, 먼 길을 달려도 운전자에게 과도한 피로를 안기지 않는다. 가족을 태우고 여행을 떠날 때 짐의 부피를 고민할 필요도 적다.

어느 한 분야에서 압도적인 성능을 과시하지 않으면서도 대형 SUV 구매자가 기대하는 요소를 고르게 충족한다. 자동차가 지위의 상징이 아닌 생활 반경을 넓혀주는 도구라면 아틀라스는 그 목적에 충실한 차다.

이틀간의 시승을 마친 뒤 굳이 타 차량의 가격표를 다시 들여다볼 이유는 없었다. 아틀라스만으로도 충분했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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