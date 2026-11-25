사진=LG트윈스 제공

존 케네디와의 동행을 이어간다.

프로야구 LG는 25일 아시아쿼터 투수 케네디와 총액 20만 달러(계약금 5만 달러, 연봉 10만 달러, 인센티브 5만 달러)에 2027시즌 계약을 합의했다.

케네디는 2026시즌 8월 기존 아시아쿼터 선수 라클란 웰스의 대체 선수로 LG 유니폼을 입었다. 정규리그 23경기에 등판해 23⅔이닝을 소화하며 1승 2패 10홀드 23탈삼진 평균자책점 3.80을 기록했다.

사진=LG트윈스 제공

케네디는 “내년에도 LG의 줄무늬 유니폼을 입고 경기할 수 있어 매우 기쁘고 영광스럽다”며 “뜨거운 응원을 보내주신 우리 LG 팬들과 기회를 주신 구단에 감사드리며, 비시즌 동안 철저히 준비해 2027시즌 팀이 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

LG는 “케네디는 2026시즌 중반 합류했음에도 좌타자들에게 특히 강한 모습을 보이며 불펜진에 큰 힘을 보탰다. KBO리그와 팀 문화에 이미 완벽히 적응한 만큼, 스프링캠프부터 정상적으로 시즌을 준비한다면 내년 시즌 불펜 운영에 더욱 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 재계약 배경을 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]