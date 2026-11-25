[사진 제공 = 아르마다이엔티]

그룹 원팩트(ONE PACT)가 데뷔 3주년을 앞두고 뜻깊은 수상의 영예를 안았다.

원팩트는 지난 24일 서울 강남구 논현동 엘리에나호텔에서 열린 ‘제34회 대한민국 문화연예대상’에서 K-팝 가수상을 수상했다.

대한민국 문화연예대상은 음악, 방송, 영화 등 다양한 문화예술 분야에서 활약한 아티스트들의 성과를 조명하는 시상식이다. 원팩트는 꾸준한 음악 활동과 국내외 공연을 통해 자신들만의 음악적 색깔을 구축해 온 가운데 데뷔 3주년을 앞두고 수상의 기쁨을 누렸다.

원팩트는 “데뷔 3주년을 앞둔 시점에서 이렇게 뜻깊은 상을 받을 수 있게 되어 정말 감사드린다. 지금까지 함께 달려와 준 멤버들과 이 자리에 함께하지 못한 제이창에게도 감사의 마음을 전하고 싶다”며 “무엇보다 늘 함께해 주시는 앤하트 여러분께 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다.

2023년 11월 첫 번째 미니앨범 ‘Moment’(모멘트)로 데뷔한 원팩트는 앨범마다 새로운 음악적 시도를 이어왔다. 올해 7월 디지털 싱글 ‘TUNED IN’(튠드 인)을 발매했으며 지난 8~9월 월드투어 ‘2026 ONE PACT WORLD TOUR CONCERT [OUTSHINE]’을 통해 미국과 중남미, 캐나다 등 총 14개 도시에서 글로벌 팬들과 만났다.

원팩트는 오는 28일 오후 4시 서울 예림당아트홀에서 데뷔 3주년 기념 팬콘서트 ‘ONE PACT 3RD ANNIVERSARY FAN CONCERT [MOMENTUM]’을 개최한다.

이번 공연은 데뷔 앨범 ‘Moment’에서 시작된 하나의 순간이 지난 3년간 팬들과 함께 만들어 온 수많은 순간(Moments)으로 이어지고, 그 모든 순간이 지금의 원팩트를 만들어 낸 원동력(Momentum)이 됐다는 의미를 담았다. 데뷔부터 월드투어, 이번 수상에 이르기까지 팬들과 함께한 3년의 여정을 돌아보는 자리로 마련된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]