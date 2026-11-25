사진제공- 롤링홀

홍대 라이브 음악의 성지 롤링홀이 개관 32주년을 맞아 기념공연을 개최한다.

‘롤링홀 32주년 기념공연’은 1995년 개관 이후 홍대 라이브 음악 문화와 함께해 온 롤링홀이 아티스트와 관객들에게 감사의 마음을 전하고 다양한 장르의 음악을 소개하기 위해 마련한 장기 프로젝트다.

이번 1차 라인업에는 나타샤, 데카당, 아나키 컬쳐, 재규어중사, 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn), 한빈킴, 화이트유즈드삭스, 히미츠가 이름을 올렸다. 피스피자피스·불고기디스코·라이프라디오의 합동 공연까지 총 9개 공연이 펼쳐질 예정이다.

특히 재규어중사는 첫 단독 콘서트 ‘Bad Boy Ballad’(배드 보이 발라드)를 개최한다. 한국과 일본을 오가며 활동하는 5인조 밴드 하이파이유니콘과 개성 있는 음악 세계를 구축해 온 밴드 데카당 등도 각기 다른 매력의 무대를 선보인다.

김천성 롤링홀 대표는 “롤링홀 개관 기념공연은 다양한 음악과 개성을 지닌 아티스트들이 더 많은 관객을 만날 수 있도록 매년 기획된 공연”이라며 인디 음악과 함께 새로운 음악 트렌드를 접할 수 있는 기회가 되기를 바란다고 전했다.

‘롤링홀 32주년 기념공연’은 내년 1월부터 6월까지 롤링홀에서 진행된다. 이번 1차 라인업을 시작으로 추가 아티스트와 공연 일정이 순차적으로 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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