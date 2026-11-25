가수 겸 배우 고나영이 안방극장과 숏폼드라마를 오가며 활발한 연기 행보를 이어간다.

고나영은 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’에서 한식 레스토랑 온고지심의 운영자이자 헤드셰프 장옥선(이주영)의 딸 민수인 역으로 활약하고 있다. 지난 7회 방송에서 민수인이 장옥선의 딸이라는 사실이 밝혀진 가운데 엄마의 아픈 마음을 달래는 모습으로 애틋한 모녀의 정을 그려냈다.

고나영은 “엄마의 마음을 어떻게 하면 조금이라도 달랠 수 있을까 하며 신을 찍었던 기억이 떠올랐다”며 “방송에서 그 장면을 다시 보니 또 다시 가슴이 뭉클했다”고 전했다.

요리 경연대회를 소재로 한 작품의 특성상 칼질 연습에도 매진했다. 그는 “칼질을 하는 게 잡생각도 안 들고 너무 재밌어서 최근에 괜찮은 칼도 하나 장만했다”며 “다양한 경험으로 가득 찼던 행복한 촬영이었다. 남은 에피소드들에도 제 연기가 잘 녹여지기를 기대한다”고 밝혔다.

고나영은 오는 12월 공개되는 뮤직 숏폼드라마 ‘따로, 또, 같이’를 통해 새로운 연기 변신에 나선다. 극 중 젊은 나이에 업계에서 이름을 알린 32세 뮤직비디오 감독 오미영 역을 맡았다. 빠른 말투와 엉뚱한 농담으로 분위기를 주도하는 인물로 7년 만에 찾아온 짝사랑을 통해 사랑을 시작하는 법을 다시 배워가는 과정을 그린다.

가수로서의 역량도 발휘한다. 고나영은 작품의 메인 OST ‘이 마음을 난 알아요’의 가창에 참여했으며 해당 음원은 오는 12월 12일 공개된다.

고나영은 “‘파이널 테이블’에서 셰프로서 캐릭터를 보여주기 위해 많은 노력을 기울였고, 그 과정에서 연기의 새로운 매력을 접할 수 있었다”며 “12월 공개되는 숏폼 드라마 ‘따로, 또, 같이’는 따뜻함을 느낄 수 있는 연말연시의 색다른 즐거움을 전하는 작품이 될 것”이라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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