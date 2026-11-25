블리자드 엔터테인먼트의 디아블로 IV가 다음 달 2일(한국시간) 새 시즌 티리엘의 포석 시즌(Season of Tyrael's Gambit)을 연다. 이번 시즌은 엔드게임 핵심 콘텐츠인 전쟁 계획을 크게 고쳐, 플레이어가 원하는 활동과 보상을 더 세밀하게 고를 수 있도록 한 것이 핵심이다.

새로 들어가는 전쟁 계획 전술(War Plan Tactics)을 쓰면 전쟁 계획에서 선호하는 활동과 보상이 나올 확률을 높일 수 있다. 플레이 도중 목표가 바뀌면 지혜의 징표(Marks of Wisdom)로 기존 선택을 바꿔 전략을 다시 짤 수 있다. 정해진 순서대로 콘텐츠를 소화하던 방식에서 벗어나 각자의 목적에 맞춰 반복 플레이를 설계하도록 한 셈이다.

캐릭터 육성 방식도 바뀐다. 새 시즌 육성 트리 티리엘의 은총(Tyrael's Boons)으로 여정 전반에 걸쳐 보상과 재화, 재료, 상인 기능을 강화할 수 있다. 새로운 전설 아이템 유형인 호라드림 아이템(Horadric Items)도 추가된다. 호라드림 속성이 붙은 장비로 영물 세트 효과를 새로운 방식으로 받을 수 있어 빌드 구성의 폭이 넓어진다.

이야기는 티리엘과 함께하는 신규 연계 퀘스트로 이어진다. 전쟁 계획 곳곳에 되살아난 적들이 나타나고, 새 우두머리 전투에서는 타락한 사신과 조각난 사신이 손을 잡는다. 플레이어는 티리엘과 함께 죽음의 이교도를 둘러싼 수수께끼를 추적하며, 모험이 진행될수록 이교도가 성역에서 꾸미는 더 큰 계획과 티리엘을 겨냥한 위협이 드러난다.

지난 지옥의 유산 시즌(Season of Hell's Legacy)에서 호응을 얻은 콘텐츠도 남는다. 대악마 의회 전투와 야외 우두머리 디아블로를 비롯해 음메피스토, 젖소 섬, 유산 고유 아이템을 이번 시즌부터 시즌 영역과 영원의 영역 모두에서 즐길 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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