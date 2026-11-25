사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 정한X조슈아가 연이은 매진에 힘입어 타이베이 공연을 추가 개최한다.

25일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 정한X조슈아는 내년 1월 8일 타이베이 아레나에서 ‘JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] - TAIPEI’를 개최한다. 당초 1월 9~10일 이틀간 공연을 진행할 예정이었으나 예매 시작 당일 티켓이 모두 매진되면서 1회 공연을 추가했다.

정한X조슈아는 이번 투어를 통해 막강한 티켓 파워를 입증하고 있다. 투어의 시작을 알린 인천 공연은 총 3회 공연이 팬클럽 멤버십 선예매만으로 전석 매진됐다. 오는 12월 11~12일 마카오 갤럭시 아레나에서 열리는 공연 역시 일찌감치 매진됐다.

지난 21~22일 일본 사이타마 베루나 돔에서 열린 공연에는 이틀간 약 6만2000명의 관객이 몰렸다. 한국과 미국, 싱가포르, 멕시코 등 세계 주요 도시의 177개 상영관에서도 공연이 중계됐다. 두 사람은 현지 팬들의 성원에 힘입어 내년 1월 13~14일 요코하마 K-아레나에서도 추가 공연을 개최한다.

정한X조슈아는 지난달 발매한 미니 1집 ‘DREAMSCAPE’(드림스케이프)로도 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 이 앨범은 한터차트와 써클차트의 주간 음반 차트 정상에 올랐으며 일본 오리콘 ‘주간 합산 앨범 랭킹’과 ‘주간 앨범 랭킹’에서도 1위를 차지했다.

또한 중국 음악 플랫폼 QQ뮤직의 종합 주간 ‘디지털 베스트 셀러 앨범’ 2위에 오른 데 이어 미국 빌보드 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’ 차트에도 이름을 올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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