사진=두산베어스 제공

프로야구 두산이 퓨처스(2군) 코칭스태프를 새롭게 꾸렸다. 조성환 전 KBS N 스포츠 해설위원에게 지휘봉을 맡기고, 박정권 전 SSG 2군 감독을 타격코치로 영입했다.

두산은 25일 이 같은 인선 결과를 발표했다. 구단의 육성 체계를 재정비하고 1군과 퓨처스팀의 연계를 강화하기 위한 결정이다.

조 감독은 두산에 익숙한 인물이다. 2018년부터 2020년까지 1군 수비코치를 맡았고, 2023년 팀에 복귀해 지난해까지 수비코치와 퀄리티컨트롤(QC) 코치, 감독대행 등을 역임했다. 올해는 해설위원으로 활동하는 한편, 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀 수석·수비코치도 맡았다.

조 감독은 “두산 유니폼을 다시 입게 되어 행복하다. 막중한 책임감도 느껴진다”며 “선수들은 나와 오래 함께하면 안 된다. 구단의 미래들이 잠실에서 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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박 코치는 2020년부터 2023년까지 SK·SSG서 퓨처스 타격코치를 맡았으며, 2025년부터 올해까지 SSG 2군을 지휘했다. 두산은 박 코치의 육성 경험을 바탕으로 야수진의 선수층을 두껍게 만들겠다는 구상이다.

박 코치는 “타 팀에서 두산 퓨처스 팀을 봤을 때 기술적으로 괜찮은 선수들이 많다고 느꼈다”며 “이들에게 자신감과 패기를 심어주며 1군에서 싸울 수 있는 선수로 성장하는 데 보탬이 되겠다”고 다짐했다.

한편 두산은 지난 2년간 퓨처스팀을 이끈 니무라 토오루 감독, 오노 카즈요시 투수코치와 재계약하지 않기로 했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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