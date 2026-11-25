그룹 라이즈(RIIZE)가 유일한 K-팝 아티스트로 멕시코 최대 음악 축제에 출격한다.

지난 24일(현지시간) ‘테카테 팔 노르테 2027(Tecate Pa’l Norte 2027)’ 측이 발표한 라인업에 따르면 라이즈는 내년 3월 26~28일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원에서 열리는 페스티벌에 초청받았다. 출연진 가운데 유일한 K-팝 아티스트로 첫날인 26일 무대에 오른다.

2012년 시작된 테카테 팔 노르테는 하루 10만명 이상의 관객이 찾는 라틴아메리카 대표 음악 축제다. 내년에는 개최 15주년을 기념하는 행사로 펼쳐진다.

라이즈는 그간 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 열린 ‘롤라팔루자 남미’를 비롯해 미국 ‘오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌’, 멕시코 ‘테카테 엠블레마’ 등 세계적인 음악 축제에 잇달아 출연하며 글로벌 무대에서 입지를 넓혀왔다.

올해 미국의 대표적인 추수감사절 행사인 ‘메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드’에도 유일한 K-팝 그룹으로 참석할 예정이다.

라이즈는 내년 1분기 정규 2집을 발매한다. 지난 10월에는 여섯 멤버의 보컬 매력을 담은 프롤로그 싱글 ‘Insomnia’(인섬니아)를 선보였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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