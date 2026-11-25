중국 전기차 브랜드 지커가 국내 고객을 대상으로 찾아가는 시승 서비스를 도입한다. 전시장 방문이 어려운 고객의 시승 편의를 높이고 소비자 접점을 확대하기 위해서다.

지커코리아는 고객이 원하는 시간과 장소에서 차량을 경험할 수 있는 ‘지커 7X 집앞시승’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

전문 세일즈 컨설턴트가 고객이 지정한 장소로 차량을 가져가는 방식이다. 고객은 전시장 인근의 정해진 시승 코스에서 벗어나 출퇴근길이나 주거지 주변 등 일상적인 주행 환경에서 차량의 성능과 공간 활용성을 확인할 수 있다.

시승은 전국 지커 전시장과 공식 홈페이지, 공식 인스타그램을 통해 신청할 수 있다. 접수 후 담당 컨설턴트가 고객과 시승 일정 및 장소를 조율한다.

지커 7X는 800V 고전압 시스템을 기반으로 한 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 프로 트림에는 75㎾h 용량의 리튬인산철(LFP) 배터리가, 맥스와 울트라 트림에는 중국 CATL의 100㎾h 용량 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리가 탑재된다.

후륜구동 방식의 프로와 맥스는 최고출력 421마력을 발휘하며 1회 충전 주행거리는 각각 375㎞와 483㎞다. 사륜구동 방식의 울트라는 최고출력 645마력으로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.9초 만에 도달한다. 1회 충전 주행거리는 440㎞다.

지커는 국내 사후관리 인프라 확충에도 나서고 있다. 최근 글로벌 물류업체 DSV코리아와 협력해 경기 여주시에 연면적 1653㎡ 규모의 애프터서비스(AS) 부품물류센터를 개설했다. 이를 통해 사고 수리 부품과 정기 소모품의 전국 공급 체계를 구축했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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