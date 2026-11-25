. 롯데렌터카 제공

롯데렌탈의 렌터카 브랜드 롯데렌터카는 결혼을 앞두었거나 결혼한 지 1년 이내인 부부를 위한 전용 신차 장기렌터카 ‘마이카 허니문’ 상품을 출시했다고 25일 밝혔다.

롯데렌터카는 결혼식과 신혼집 마련에 목돈이 한꺼번에 들어가는 신혼부부가 차를 한 번에 사기보다 매달 나누어 내며 이용하려는 수요가 높다는 점, 결혼 후 2~3년 안에 출산 등으로 가족이 늘면 더 큰 차가 필요해진다는 점에 주목해 이 상품을 선보였다고 설명했다.

먼저 결혼을 축하하는 의미로 두 가지 혜택을 담았다. 웨딩카 지원은 계약 고객에게 롯데렌터카 단기렌터카 24시간 무료이용권 1매를 주는 혜택이다. 전 차종, 전 지점에서 쓸 수 있다. 결혼식을 마친 고객에게도 지급한다. 또 첫 결혼기념일을 맞는 달의 부담을 덜 수 있도록 계약 후 처음 돌아오는 결혼기념월의 월 대여료는 계약 기간 중 1회 면제한다.

신혼집에 들어가는 비용과 집안일 부담을 줄이는 혜택도 마련했다. 입주 시 정수기·공기청정기·매트리스 등 생활가전을 새로 마련하는 경우가 많다는 점에 착안해 생활가전 전문기업 청호나이스와 협업해 공식몰 렌탈료 할인쿠폰을 제공한다. 또 맞벌이 부부의 집안일 부담을 덜 수 있도록 홈클리닝 서비스 청연에서 쓸 수 있는 가사청소 포인트와 청소 할인쿠폰 5종을 준다.

가족이 늘어나는 시기에 대비해 차를 바꾸는 부담도 낮췄다. 출산 등으로 유아차, 카시트를 실을 수 있는 더 큰 차가 필요해지는 때에 맞춰 24개월 이상 이용한 뒤 처음 계약한 차보다 차량 가격이 높은 차로 재계약하면 기존 차량 반납 위약금을 면제한다. 단 수입차는 제외다.

다섯 가지 혜택과 함께 마이카 고객이라면 누구나 엔진오일 무료 교체를 포함한 직영 정비사의 방문 정비, 주유비 할인, 단기렌터카 무료이용권 연 2매 등 기본 혜택을 그대로 이용할 수 있다.

마이카 허니문 상품은 예식일 또는 혼인신고일이 계약일 기준 전후 1년 이내인 개인·개인사업자 고객이 부부 중 한 명의 본인 명의로 계약할 수 있다.

장기렌터카는 금융 상품이 아니어서 대출 한도에 영향을 주지 않는다. 취득세·등록세 없이 선납금 0%로도 시작할 수 있고 자동차세와 보험료가 월 대여료에 포함돼 따로 챙길 필요도 없다.

롯데렌터카 관계자는 "결혼을 준비하는 시기에는 예식과 신혼집에 쓸 돈이 먼저 나가는 데다 대출 계획까지 있어 차를 사기가 부담스러운 경우가 많다"며 "결혼 준비부터 신혼집 입주, 아이가 태어나 더 큰 차가 필요해지는 때까지 실제로 도움이 될 혜택을 담은 이 상품처럼 앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 상품을 선보이겠다"고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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