이미지=한국리서치·아이앤나

자녀의 월령에 따라 영유아 놀이 프로그램 이용 경험에 차이가 있는 것으로 조사됐다. 문화센터와 오감놀이 등 관련 프로그램을 이용해 봤다는 응답은 생후 0~5개월 자녀를 둔 부모의 38.3%에서 생후 24~29개월 자녀를 둔 부모의 93.3%로 나타났다. 놀이·교육 서비스 선택 시에는 자녀의 발달 수준과 월령에 맞는 구성을 가장 중요하게 생각했다. 예방접종과 관련해서는 의료진의 설명 및 권유가 결정에 가장 큰 영향을 준다는 응답이 51.7%였다.

이 같은 결과는 ㈜한국리서치와 ㈜아이앤나가 실시한 ‘2026년 MOM 패널 3차 조사’에서 확인됐다. 양사는 2026년 11월 2일과 6일 자녀가 생후 0~29개월인 아이보리 회원 302명을 대상으로 설문을 진행했다고 25일 밝혔다.

주요 조사 항목은 영유아 놀이 서비스 이용 경험과 프로그램 선택 기준, 예방접종 결정 과정에서 참고하는 정보, 자녀의 예방접종 현황 등이다.

전체 조사 참여자 중 문화센터·오감놀이 등 영유아 놀이 프로그램을 이용해 본 비율은 59.9%로 조사한 서비스 가운데 가장 높았다. 프로그램 선택에 영향을 미치는 요인으로는 ‘자녀의 월령 및 발달 단계에 적합한 프로그램 구성’이 64.2%로 가장 많은 1순위 응답을 얻었다. 다음으로 ‘인지·언어·감각 등 성장 발달에 대한 기대 효과’가 13.6%를 기록했다.

예방접종 관련 의사결정에서는 의료진이 제공하는 정보의 영향이 가장 큰 것으로 나타났다. 접종 종류와 일정, 접종 여부를 결정할 때 ‘소아청소년과·병원 의료진의 설명과 권유’를 가장 중요하게 참고했다는 응답은 51.7%였다. ‘보건소·질병관리청 안내문 및 예방접종 수첩’은 38.1%로 뒤를 이었다. 예방접종 완료 여부를 묻는 질문에는 B형간염 77.5%, 결핵 76.5%가 접종을 완료했다고 답했으며, 이는 월령이 다양한 자녀를 둔 부모들의 설문 결과를 합산한 수치다.

이번 조사는 한국리서치와 아이앤나가 지난 5월 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 이어온 출산·육아 분야 공동 조사의 일환이다. 양사는 협약 당시 공동으로 구축한 MOM 패널의 규모를 약 16만 명으로 공개했으며, 한국리서치는 이 패널을 활용해 조사 설계와 결과 분석을 맡고 있다.

한국리서치는 MOM 패널을 활용하면 자녀의 월령에 따라 부모가 어떤 놀이·교육 서비스를 이용하고, 프로그램을 선택하거나 예방접종을 결정할 때 어떤 기준과 정보를 중요하게 보는지 파악할 수 있다고 밝혔다. 이어 이번 조사 결과가 영유아 놀이·교육 서비스 기업의 월령별 프로그램 기획과 예방접종 정보를 제공하는 기관의 안내 방식 개선에 활용될 것으로 기대했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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