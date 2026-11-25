그룹 빅뱅이 25일 오후 6시 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’의 퍼포먼스 필름 공개를 앞두고 티저 영상을 선보였다.

YG엔터테인먼트는 지난 24일 빅뱅 공식 SNS에 ‘기립’ 필름 티저를 게재했다. 약 15초 분량의 영상에는 곡 특유의 묵직한 사운드와 감각적인 흑백 영상미가 담겼다.

긴장감 넘치는 비트와 빠르게 교차하는 타이포그래피로 시작된 영상에서 멤버들은 절제된 움직임과 스타일리시한 제스처로 존재감을 드러냈다. 검은 복면을 착용한 댄서들과 철근 구조물이 세워진 공간 등은 본편에 대한 궁금증을 높였다.

앞서 빅뱅은 지난 21일 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’에서 ‘기립’ 무대를 최초로 선보이며 글로벌 음악 팬들의 호응을 얻었다. 멤버들의 개성과 퍼포먼스를 극대화한 필름은 25일 오후 6시 공개된다.

지난 20일 발매된 ‘기립’은 타격감 있는 비트와 강렬한 일렉트로닉 사운드가 돋보이는 힙합 곡이다. 데뷔 이후 20년간 구축해 온 빅뱅의 음악 세계에 새로운 사운드를 더했으며 K-팝에 굵직한 발자취를 남겨온 이들의 자신감을 노랫말에 담았다.

빅뱅은 데뷔 20주년 기념 월드투어 ‘BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>’를 진행 중이다. 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 팬들과 만나고 있는 이들은 오는 27일 교세라 돔 오사카를 시작으로 일본 4개 도시에서 총 10회에 걸쳐 돔 투어를 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]