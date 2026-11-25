사진=베베드피노

㈜더캐리(대표 이은정)가 전개하는 유아동 패션브랜드 베베드피노(BEBEDEPINO)는 겨울 시즌을 맞아 온라인 프로모션 ‘블랙프라이데이 스페셜(BLACK FRIDAY SPECIAL)’을 전개하며 주요 겨울 상품을 최대 70% 할인된 가격에 내놓았다고 25일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 프로모션은 지난 20일부터 11월 26일까지 7일간 온라인 단독으로 진행된다. 연중 최대 규모로 마련된 이번 온라인 행사에서는 추위가 깊어지면서 수요가 늘어나는 겨울 아우터를 중심으로 상품을 구성해 겨울철 의류를 준비하는 이들이 다양한 품목을 살펴볼 수 있도록 했다.

행사 주요 품목으로는 롱다운과 패딩을 비롯해 겨울 코트, 덤블퍼 재킷 등 방한용 아우터와 맨투맨 세트, 오버롤, 라운지웨어 등 일상에서 입기 좋은 데일리웨어가 포함됐다. 야외 활동용 외투부터 실내외에서 활용 가능한 의류까지 폭넓게 묶어 겨울철 착장을 다양하게 구성할 수 있도록 했다.

추가 할인 혜택을 제공하는 쿠폰 프로모션과 사은 이벤트도 함께 운영된다. 행사 기간 동안 매일 오전 11시 선착순으로 10% 할인 쿠폰을 발행하며, 블랙프라이데이 행사 상품에 한해 무제한 중복 적용이 가능한 5% 할인 쿠폰도 추가로 지급한다. 구매 조건에 따른 사은품 증정 행사도 진행돼 기간 내 베베드피노 제품을 20만 원 이상 구매한 선착순 100명에게는 프리미엄 물티슈 브랜드 ‘아임그린(I'M GREEN)’의 물티슈(70매) 1박스가 제공된다.

더캐리 관계자는 “이번 블랙프라이데이 스페셜은 겨울 시즌 가장 활용도가 높은 인기 상품을 특별한 가격에 선보이는 연중 최대 규모의 온라인 프로모션”이라며 “본격적인 추위가 시작된 만큼 아이들의 겨울 옷장을 준비하는 고객들이 다양한 상품과 할인 혜택을 통해 겨울 쇼핑을 이어가길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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