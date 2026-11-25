사진=하이브-게펜레코드

하이브와 게펜레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 세계 주요 음악 페스티벌의 헤드라이너로 잇달아 발탁되며 글로벌 입지를 넓히고 있다.

캣츠아이는 25일 공식 SNS와 위버스를 통해 ‘에든버러 서머 세션스(Edinburgh Summer Sessions)’ 출연 소식을 알렸다. 이들은 내년 8월 24일 영국 스코틀랜드 에든버러의 로열 하이랜드 쇼그라운즈에서 헤드라이너로 무대에 오른다. 데뷔 후 첫 스코틀랜드 공연이다.

2018년 시작된 에든버러 서머 세션스는 스코틀랜드를 대표하는 여름 음악 축제로 올해 7일간 약 15만명의 관객을 동원했다. 채플 론, 로드, 더 큐어 등 세계적인 아티스트들이 헤드라이너로 나선 바 있다.

앞서 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌과 거버너스 볼 등 북미 주요 음악 축제에 출연한 캣츠아이는 내년 1월 롤라팔루자 인디아와 8월 헝가리 시게트 페스티벌의 헤드라이너로도 낙점됐다. 북미를 비롯해 아시아와 유럽의 대형 음악 축제에서까지 간판 아티스트로 자리매김하고 있다.

미국 빌보드 차트에서도 꾸준한 성과를 거두고 있다. 빌보드 최신 차트(11월 28일 자)에 따르면 캣츠아이의 세 번째 EP ‘WILD’(와일드)는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주 대비 14계단 상승한 39위에 올랐다. 발매 직후 1위로 진입한 이후 14주 연속 순위권에 머물고 있다.

앨범 수록곡 ‘Animal’(애니멀)은 메인 송 차트 ‘핫 100’ 38위를 기록하며 17주 연속 차트에 진입했다. 미국 내 라디오 방송 횟수를 집계하는 ‘팝 에어플레이’에서도 2주 연속 8위를 유지했다.

캣츠아이는 방시혁 하이브 의장이 주도하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)’ 전략과 K-팝 방법론을 기반으로 탄생한 그룹이다. 현재 유럽과 북미 10개국에서 총 31회에 걸쳐 진행 중인 아레나 투어 ‘THE WILDWORLD TOUR’(더 와일드월드 투어)의 막바지에 접어들었다. 내년 1~3월에는 아시아·오세아니아 11개 도시에서 총 16회 공연을 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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