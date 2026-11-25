[사진=FNC엔터테인먼트]

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 2주 연속 이름을 올리며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

지난 24일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 28일 자)에 따르면 피원하모니의 미니 10집 ‘BLOW UP’(블로우 업)은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 147위를 기록했다.

이 밖에도 ‘월드 앨범’ 4위, ‘톱 앨범 세일즈’ 8위, ‘인디펜던트 앨범’ 20위에 오르며 빌보드 주요 차트에서 활약을 이어갔다.

앞서 피원하모니는 이번 신보로 ‘빌보드 200’ 4위(11월 21일 자)에 진입하며 세 앨범 연속 해당 차트 톱10에 오르는 성과를 거뒀다.

지난 6일 발매된 미니 10집 ‘BLOW UP’은 영웅으로 복귀한 피원하모니가 임무를 수행하며 오랜 시간 이어온 히어로로서의 여정을 완성하는 이야기를 담았다. 발매 하루 만에 전작 ‘UNIQUE’(유니크)의 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량)을 넘어섰으며 총 60만장 이상의 판매고를 올리며 자체 최고 기록을 경신했다.

피원하모니의 ‘BLOW UP’은 미국 현지 K-팝 전문 유통 레이블 헬로82(hello82)와의 레이블 파트너십을 통해 현지에서 발매·유통됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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