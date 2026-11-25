약 2만 년 전 서해는 바다가 아닌 광활한 평야였다. 작은 흑요석 조각 하나로 고대인의 이동 경로가 드러나고, 지중해에서 만든 로마 유리 제품은 신라 경주까지 흘러들었다. 한국인은 처음부터 하나의 고정된 집단이 아니라 수만 년 동안 한반도로 들어온 사람들이 만나고 섞이며 만들어졌다는 이야기다.

베스트셀러 한국인의 기원 저자 박정재 서울대 지리학과 교수가 환경고고학자 이진옥 서울대 학술연구교수와 함께 쓴 역사 대중교양서 한반도 사피엔스: 얼음, 청동, 뼈 그리고 한국인(김영사)이 출간됐다. 고기후학·지리학·고고학·고유전학의 연구 성과를 엮어 빙하기부터 삼국시대까지 한국인이 형성된 과정을 따라간다. 전작을 더 쉽게 풀고, 고고학 이야기와 문학적 상상력을 보탰다.

책은 왕과 영웅, 전쟁과 국가를 중심에 두지 않는다. 대신 밭에서 곡식을 거두고 토기를 빚고 가족과 이웃을 돌본, 역사에 이름을 남기지 못한 사람들에게 눈을 돌린다. 석기와 토기, 오래된 뼈와 씨앗, 집터에 남은 흔적으로 이들의 일상을 복원한다. 고대인들이 왜 멀쩡한 생니를 뽑았는지, 왜 죽은 사람을 웅크린 자세로 묻었는지 같은 수수께끼도 여러 학설을 동원해 풀어본다.

고고학적 근거를 바탕으로 당시 생활상을 재구성한 장면들도 곳곳에 들어갔다. 빙하기 서해 평야에서 아버지를 따라 처음 사냥에 나선 소년, 돌을 깨 도구를 만드는 사람, 바다에서 먹을거리를 구하는 사람들이 소설처럼 펼쳐진다.

이 책은 풀무원재단이 김영사와 함께 기획한 지식교양총서 파운데이션 시리즈의 첫 권이다. 재단은 주제 선정과 콘텐츠 기획에 참여했으며, 앞으로 생명과 우주, 한국의 역사, 인간다움 등을 다룬 교양서를 잇달아 내고 강연·교육과 연계해 지식 확산 사업을 넓힐 계획이다.

박 교수는 25일 "전작 한국인의 기원이 많은 사랑을 받았다. 이번에는 더 많은 독자가 우리의 오랜 역사에 쉽게 다가갈 수 있도록 옛사람들의 삶과 이야기를 생동감 있게 담았다"며 "우리가 어디에서 왔고, 어떤 과정을 거쳐 오늘날의 한국인이 되었는지 이해하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

두 저자는 오는 30일 오후 7시30분 서울 광화문 교보빌딩 23층 대산홀에서 열리는 교보문고 제25회 sam 책강에 나선다. 빙하기 기후변화와 인류 이동, 유물에 남은 역사적 사실을 통해 한국인이 형성된 과정을 들려줄 예정이다. 참가는 무료이며 27일 오후 2시까지 교보문고 홈페이지에서 신청할 수 있다.

박 교수는 기후로 보는 한국사, 한국인의 기원, 기후의 힘 등을 통해 기후와 자연환경 변화가 인류사에 미친 영향을 대중에게 소개해 왔다. 이 교수는 유물과 유적에 남은 흔적으로 과거 사람들의 생활과 자연환경의 상호작용을 연구해 왔다.

저자 소개 박정재(서울대학교 지리학과 교수) 서울대학교 지리학과 교수로 생물지리학, 고기후학, 고생태학을 연구한다. 서울대학교에서 지리학 학사 및 석사 학위를, 미국 버클리 캘리포니아주립대학교에서 박사 학위를 받았다. 과거 한반도의 기후와 식생 변화를 복원하고 자연과 인간의 상호작용을 밝혀 왔다. 주요 저서로 『기후로 보는 한국사』, 『한국인의 기원』, 『인간의 시대에 오신 것을 애도합니다』, 『기후의 힘』 등이 있다. 이진옥(고고학자·서울대학교 학술연구교수) 서울대학교 연구교수이자 서울대학교 박물관 객원연구원으로 연구와 강의를 맡고 있다. 서울대학교 고고미술사학과를 졸업하고 영국 유니버시티 칼리지 런던에서 고고학 석사 학위를, 미국 텍사스대학교에서 인류학 박사 학위를 받았다. 환경고고학을 전공했으며, 과거 사람들이 살았던 환경과 기후를 복원하고 인간과 자연환경의 상호작용을 연구해 왔다. 주요 저서로 『기억의 권력, 유물의 정치』(공저)가 있으며, 『잠자는 죽음을 깨워 길을 물었다』를 번역했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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