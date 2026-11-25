그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 내년 1월 고척스카이돔에서 팬들과 함께 새해를 맞는다.

스트레이 키즈는 지난 24일 공식 SNS를 통해 월드투어의 일환인 ‘RUN IT SEOUL SPECIAL’(런 잇 서울 스페셜) 포스터를 공개하고 공연 개최 소식을 알렸다.

공개된 포스터에 따르면 스트레이 키즈는 2027년 1월 1~2일 서울 구로구 고척스카이돔에서 총 2회에 걸쳐 스페셜 공연을 개최한다.

앞서 스트레이 키즈는 올해 7~8월 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 ‘RUN IT’의 포문을 열고 총 5회 공연을 전석 매진시켰다. 내년에도 스테이(공식 팬덤명)와 함께 첫날을 보내며 새해 활동의 시작을 알린다.

이번 공연의 팬클럽 선예매는 오는 12월 7~8일, 일반 예매는 9일 진행된다. 공연과 예매에 관한 자세한 사항은 추후 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

스트레이 키즈는 지난 8월 발매한 미니앨범 ‘THIS & THAT’(디스 앤드 댓)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 9개 앨범 연속 1위로 진입하는 대기록을 세웠다. 9월에는 라틴아메리카 3개 지역에서 자신들의 이름을 내건 신규 페스티벌 ‘STRAYCITY’(스트레이시티)의 헤드라이너로 무대에 올랐다.

멤버 개개인의 음악적 역량을 보여주는 자체 프로젝트 ‘SKZ-PLAYER’(슼즈 플레이어)도 이어가고 있다. 한의 ‘back to life’(백 투 라이프), 필릭스의 ‘Slow It Down’(슬로우 잇 다운), 아이엔의 ‘NO RETURN’(노 리턴) 등을 잇달아 공개했다.

리노는 2027년 초 솔로 앨범을 발표하고 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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